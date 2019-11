El bloc de la dreta suma més a Madrid tot i la victòria del PSOE

El bloc de centre-dreta torna a sumar a la Comunitat de Madrid més que la resta amb 20 dels 37 diputats que es reparteixen per aquesta circumscripció, tot i la victòria de el PSOE, la caiguda de Ciutadans i la irrupció de Més País.









Com ja va passar en les eleccions generals del 28 d'abril i en les autonòmiques del 26 de maig, els socialistes s'han situat a la primera plaça a la regió amb 943.558 vots, el que es tradueix en deu escons.





Per la seva banda, PP malgrat empatar en nombre d'escons, no aconsegueix la victòria en el seu feu per excel·lència. El partit de Casado es recupera respecte a les últimes generals en les quals s'havia deixat més de 600.000 vots i havia quedat en tercera posició, superat per un Ciutadans en alça.





Així, els 'populars' aconsegueixen 874.095 vots. Es queden amb nou diputats, un més que en els passats comicis generals. Aquest resultat és pràcticament el mateix resultat que va aconseguir l'actual presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, fa cinc mesos i que li va permetre formar un govern de coalició amb Ciutadans.





Com a tercera força a l'autonomia madrilenya se situa Vox, que guanya dos escons i 643.752 vots, i es fa fort a el pujar des de la cinquena posició que va tenir tant en els últims comicis generals com en els autonòmics. El seu líder a la regió, Rocío Monasterio, va facilitar amb els seus vots l'actual Executiu de centredreta.





Just darrere hi ha Unides Podem-IU, amb 456.765 vots, mantenint-se pràcticament en el mateix resultat que va obtenir a l'abril. Només perd un escó, davant dels dos que guanya Més País.





La formació d'Íñigo Errejón, amb 198.168 paperetes, irromp però no compleix les expectatives en l'autonomia en la qual va sorgir.





La desfeta es produeix a Ciutadans, partit de govern a la Comunitat amb Ignacio Aguado a la Vicepresidència, que passa del 'sorpasso' al PP que va donar en les últimes eleccions generals d'abril a ser cinquena força. Es deixen 474.672 vots i perden un total de cinc escons.