Casado deixa la porta oberta al PSOE

El líder del PP i candidat a la Presidència de Govern, Pablo Casado, ha assegurat aquest diumenge que el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, ha "fracassat" perquè convocar les eleccions per aconseguir més escons i no ho ha aconseguit. A més, no ha tancat la porta a fer un pas a el front si el candidat socialista no desbloqueja la situació.









"Anem a veure ara què planteja Pedro Sánchez i després exercirem la nostra responsabilitat perquè Espanya no pot seguir més temps bloquejada", ha declarat Casado, que ha confirmat que el seu partit serà "molt exigent" amb el PSOE perquè Espanya no pot "esperar més ni pot ser ostatge dels seus interessos partidistes ".





Així ho ha assegurat en un discurs al carrer, a la plataforma que el PP ha muntat davant de la seva seu, al madrileny carrer Gènova 13, per valorar els resultats en les eleccions generals d'aquest diumenge, en què els populars han pujat 21 escons respecte als comicis d'abril.





Després d'assegurar que la pilota està a la "teulada" del candidat socialista, Casado ha afirmat que els programes i plantejament són "incompatibles" amb els de Pedro Sánchez. "I exercirem la nostra responsabilitat i la nostra alternativa", ha proclamat, per concloure que el Partit Popular "tornarà a liderar el futur d'Espanya molt aviat".