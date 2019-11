Els antidisturbis francesos avisen d'una actuació policial imminent a La Jonquera

Un centenar de manifestants del Tsunami Democràtic ha pactat amb antidisturbis francesos retirar els seus vehicles de l'autopista AP-7 en Le Perthus (França) després de quedar allunyats de l'escenari que el moviment independentista ha muntat en el tall principal, en el costat francès de la frontera.





Els antidisturbis han avisat per altaveu d'una actuació policial imminent per a dispersar als manifestants, però comandaments policials s'han acostat a la mobilització per a negociar, i els han donat una hora per a llevar els vehicles.





Els agents, de la Police Nationale i la Gendarmerie Nationale, han deixat un passadís pel qual van sortint els cotxes.





Un centenar de manifestants del Tsunami Democràtic s'havia concentrat davant els seus vehicles en la zona de Le Perthus després que la policia francesa iniciés una retirada amb grua de vehicles de l'autopista que connecta amb Espanya, i han imposat sancions.





Segons han informat fonts de la Gendarmerie, els cotxes que estan aparcats en zones prohibides, com en la calçada de l'autopista, estan sent retirats per la grua i multats.





Manifestants han començat a muntar un escenari enmig d'una AP-7 tallada a la Jonquera (Girona) en direcció nord i sud, on Tsunami Democràtic ha convocat una acció de tres dies en protesta de la sentència de l'1-O.





Els manifestants convocats han bloquejat la frontera amb La Jonquera (Girona) cap a les 9 hores d'aquest dilluns en sentit nord de l'autopista AP-7 --del quilòmetre 0,00 a l'20,00 en direcció França--, mentre que en el sentit sud, Girona, tallen entre els punts quilomètrics 0,50 al 0,00.









Centenars de vehicles, camions i turismes, han quedat atrapats en el tall de la Jonquera (Girona) convocat per Tsunami Democràtic, que bloqueja el pas de la frontera en sentit nord i sud, mentre que el Servei Català de Trànsit (SCT) intenta desviar-los .





El desviament ho fa a través de la sortida 3 de l'autopista AP-7 en sentit nord a la Jonquera, que es troba en el punt quilomètric 20 de l'esmentada via.





Per aconseguir-ho, aixeca les cadenes que separen els dos sentits per intentar derivar a turismes i camions en sentit sud per tal de tornar a circular i prendre el desviament que els pot portar a la carretera N-II per on poden seguir l'itinerari previst.





Malgrat que el tall es produeix entre el quilòmetre 0 i el 20 de l'AP-7 en sentit nord, només hi ha dos trams que acumulen --cada un-- un quilòmetre de cua.





Des del sentit sud, a l'altre costat de la frontera espanyola, el SCT no compta amb informació sobre les cues generades des del pas francès.





EVITAR A MOSSOS I POLICIA





L'escenari muntat per manifestants i el gruix d'activitats convocades es troben tècnicament en sòl francès amb el que cossos de seguretat espanyols no poden intervenir.





L'escenari, amb focus i altaveus, es troba uns metres més amunt del cartell que indica el quilòmetre 0, per la qual cosa l'acció es troba en terreny francès, on la policia competent és la Gendarmerie.









Un centenar de manifestants s'han concentrat davant els seus vehicles en la zona francesa de Le Perthus (França) després que els gendarmes hagin iniciat una retirada de vehicles de l'autopista que connecta amb Espanya.









DE NOU EL BLOQUEIG





"Aquesta mobilització vol ser una crida a la comunitat internacional que faci entendre a l'Estat espanyol que l'únic camí és seure a parlar", diu en un comunicat Tsunami Democràtic.





Tsunami Democràtic ha fet una crida a bloquejar la coneguda com l'antiga frontera amb França a través d'automòbils oa peu a la Jonquera (Girona) en què consideren la seva "acció més ambiciosa" que volen allargar tres dies com a protesta a la sentència de l'1 -O, mentre que alguns manifestants han iniciat minuts abans un tall.









En un comunicat a través dels seus canals de Telegram i Twitter difós a les 9.08 hores, la plataforma ha demanat a ciutadans concentrar-se en el punt fronterer de l'AP-7.





Milers de persones van atendre el passat dissabte, dia de reflexió, la crida de Tsunami Democràtic que va convocar activitats i concerts sota el títol 'Fem-reflexionar' abans de la jornada electoral.





Divendres passat va comparar l'acció amb "un 11S de tres dies", i ha assegurat que mentre no hi hagi una solució política, la gent continuarà mobilitzada.





"Demana festa a la feina a l'almenys un dels dies. Has d'estar disposat a desplaçar pel territori, i si pots, a passar la nit fora", afirmava la plataforma en un comunicat, en què deia que seria necessària roba d'abric , bateries per al mòbil, menjar, sac de dormir, tenda de campanya i una actitud tenaçment no violenta.





Amb tot, Tsunami cridava a la mobilització mentre no hi hagi una solució a l ' "exercici de el dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, exiliats i represaliats, i el lliure exercici de drets fonamentals", sigui quin sigui el resultat de les eleccions.