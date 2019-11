Rufián adverteix que "ara mateix ERC no pot votar la investidura de Pere Sánchez"

El candidat d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha culpat el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, de l'augment de Vox al Congrés: "Passarà a la història com un negligent, com un irresponsable, com un egòlatra. Els resultats del feixisme són culpa exclusiva d'ell ".









Així s'ha expressat en una entrevista a Catalunya Ràdio on ha declarat que, ara mateix, ERC no investiría a Sánchez com a president de govern: "Ara mateix ERC no pot votar la investidura de Pere Sánchez. Cal parlar. Que ens diguin, A veure què Sánchez trobem ".





"No votarem a un Sánchez que s'ha dedicat a criminalitzar dos milions de persones ia insultar l'escola catalana i els mitjans de comunicació públics catalans", ha insistit el líder republicà, i ha asseverat que la imatge de diàleg seria molt positiva.