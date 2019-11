L'Atlètic de Madrid s'imposa davant un Espanyol insuficient

L'Atlètic de Madrid va vèncer aquest diumenge 3-1 al RCD Espanyol, amb remuntada inclosa i gràcies a una molt bona versió d'Álvaro Morata, per seguir amb això l'estela del liderat en LaLiga Santander, de la jornada 13 surt com a tercer classificat.





Així, els pupils de Diego Pablo Simeone van tallar la seva ratxa de tres partits sense guanyar i van aconseguir 24 punts, quedant-se a un sol dels que acumulen FC Barcelona i Reial Madrid a la cúspide de la taula classificatòria, a l'espera que tots dos disputin la seva clàssic el proper 18 de desembre.





L'arrencada de tempteig va durar un quart d'hora, fins que Álvaro Morata va posar a prova la velocitat dels centrals 'periquitos'. Amb una passada en llarg per baix, Vitolo Machín li va servir una "paret" al seu company i aquest li va guanyar la cursa a Naldo Gomes; davant de Diego López, però, Morata va enviar molt creuat el seu intent de vaselina.





El peatge d'aquesta jugada per a l'Espanyol va ser la lesió muscular de Naldo, que va deixar el seu lloc a Dídac Vilà en un canvi que va trigar a fer-se. Després del petit aturada, Vitolo va seguir mostrant-se com el més entonat de l'Atlètic, incloent un xut amb l'esquerra ras i fluix que va atrapar el porter.





La rèplica espanyolista va anar a càrrec de Wu Lei, que va disparar amb l'esquerra 1 semivolea des de la frontal i la pilota va marxar llepant el pal. Encara amb aquest ensurt al cos de Jan Oblak, l'equip blanc-va encaixar el 0-1 després d'un error de Thomas Partey a la sortida de la pilota.





Víctor Sánchez, que va robar la pilota en un passi que anava dirigit a Koke Resurrecció, va realitzar un eslàlom i va cedir enrere; en la mateixa línia de l'àrea local, Sergi Darder va connectar un cop de dreta a mitja alçada i enganxat a el pal, amb una trajectòria que es va allunyar de l'estirada de Oblak.





Els dubtes van tornar llavors al Wanda Metropolità, on hi havia una calma tensa que només es va dissipar en l'última jugada del primer temps. Thomas va obrir a llarg cap a la banda esquerra, on Morata es va desmarcar a l'esquena de l'lateral i va guanyar ràpidament la línia de fons.





En aquesta instància, el '9' matalasser va signar un centre que es va convertir sense voler en una vaselina sobre Diego López. Encara que va recular, el porter visitant no va aconseguir la pilota i Àngel Correa va rematar de cap al mig dels defensors que estaven recuperant la seva posició.





El jutge de línia va aixecar la banderola, indicant fora de joc de Morata a el rebre la pilota. No obstant això, la incertesa de diversos minuts es va acabar amb el VAR corregint la decisió prèvia; l'ariet madrileny estava en posició correcta i el tant pujar a el marcador.





Això va ser un dur cop per als pupils de Pablo Machín, que es van veure molt exigits per l'Atlètic a la tornada dels vestidors. Un altre tret de Morata el va desviar Diego López a córner, com un oportú auguri d'un nou llanci polèmic i resolt gràcies al videoarbitraje.





En una falta botada per l'anglès Kieran Trippier, que havia tornat a la titularitat, el seu company Felipe Monteiro va rebre a la cara un cop de colze de David López. Per moments, l'afició del Metropolità va fantasiar amb que Jesús Gil Manzano assenyalés penal, encara que finalment va xiular un agafada previ del central brasiler.





L'Atlètic, malgrat tot, s'havia despertat per complet en atac. I no va trigar a plasmar amb el 2-1 (min. 58), obra de Morata en una jugada similar a la primera gran ocasió que ell mateix havia malgastat. Héctor Herrera va passar a Vitolo i el grancanari va filtrar una altra assistència rasa entre la defensa 'periquita', a la carrera del '9'.





Aquesta vegada, el exjugador del planter del Reial Madrid es va desfer del marcatge que li feia David López i va definir amb un xut amb la dreta que va ser elevant-se, lluny de les manyoples del porter, fins a entrar al fons de la xarxa fregant el pal. Sisè partit consecutiu amb Morata marcant, un bot salvavides per al 'Cholo' Simeone.





A continuació, Héctor Herrera va estar a punt del 3-1 amb un xut amb l'esquerra llunyà i que es va anar per sobre del travesser, davant d'un adversari que tan sols va reaccionar en els últims minuts. Havent sesteado, com ja és costum, l'Atleti va patir per tancar el seu triomf fins al gol de Koke.





El gol del capità va anar a el contraatac, a passada d'un Diego Costa que va entrar per jugar escassos minuts. A l'interior de l'àrea blanc-i-Koke ha reblat per baix i va segellar una victòria balsàmica, mitigant les males cares que havia despertat la derrota anterior a la Lliga de Campions contra el Bayer Leverkusen (2-1).





No obstant això, l'Espanyol va poder haver empatat just abans, en un contratemps que es discutirà al llarg de la setmana a Barcelona. Igual que Gil Manzano havia detallat les seves decisions amb el VAR per al bàndol matalasser, va ser molt més lleuger per despatxar un cop de cap a gol de David López en una falta lateral.





Tot havia estat anul·lat a causa d'un suposat empenta de Bernardo Espinosa sobre el propi Koke, el que va despertar diverses protestes infructuoses en l'equip dirigit per Pablo Machín. Aquesta nova derrota, novena en el seu caseller, fa que l'Espanyol continuï en llocs de descens, amb tot just 8 punts.