Tezanos impertorbable: el CIS va fallar per la baixada de participació

El president de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, ha assegurat que no dimitirà i atribueix les diferències que han existit entre la seva darrera macroenquesta i els resultats electorals d'aquest diumenge a la baixada de la participació i les "variables" ocorregudes en les últimes setmanes, en referència a l'exhumació de Franco i els disturbis a Catalunya.





L'organisme va donar al entre 133 i 150 escons, lluny dels 120 diputats que ha obtingut finalment aquest diumenge, i va infravalorar els resultats del PP, que ha obtingut 88, enfront de la forquilla d'entre 74 i 81 escons que li atorgava el CIS a l'octubre. A més, no va aconseguir preveure l'auge de Vox, que ha obtingut 52 parlamentaris davant dels entre 14 i 21 escons que va pronosticar el CIS i no es va acostar a la caiguda de Ciutadans, a qui va donar entre 27-35 diputats i, finalment, ha aconseguit 10. També va fallar amb Unides Podem i amb ERC, que han tret menys escons dels que els augurava.









En un esmorzar informatiu de Nova Economia Fòrum, Tezanos ha recordat que ell "no és endeví" i el CIS "no és una casa d'endevinalles". Segons ha explicat, l'enquesta que es va publicar a l'octubre va reflectir el que "pensaven els espanyols en aquest moment", 40 dies abans dels comicis, i que llavors molta de la gent enquestada encara no tenia decidit el seu vot.





DEFENSA LES SEVES "FORQUETES ÀMPLIES"





Per aquest motiu els resultats hagin canviat en aquest període, en el qual, al seu parer, s'han produït "dos efectes": la baixada de participació, pel que fa als anteriors comicis del d'abril i "esdeveniments" com l'exhumació de Franco o els disturbis a Catalunya. "El de Catalunya estat molt impactant", ha apuntat per assenyalar que hi ha votants que han exercit el seu dret "espantades". "Ha influït en el procés", ha insistit.





De la mateixa manera, ha defensat el procediment que porta a terme el seu equip i rebutja les crítiques per les forquilles tan àmplies que presenten. Això es deu, segons ha explicat, al fet que en províncies les persones enquestades poden oscil·lar entre les 300 i les 900, mentre el tercer escons s'aconsegueix per una diferència de vots molt petita.





Això fa, sosté, que el marge d'error passi del % de l'enquesta en general, al 4% en aquests punts. "Al CIS no cal demanar-li que encerti com la Loteria, sinó que sigui informació bona, contrastable i que es transmeti amb transparència", ha insistit.





En aquest sentit, Tezanos ha reconegut que l'auge de Vox no es preveia en la macroenquesta perquè és conseqüència d'aquest sistema del tercer escó de províncies i perquè no es va registrar en l'enquesta un gran electorat d'extrema dreta. I és que, segons el president de l'CIS, els que han votat al partit de Santiago Abascal no ho han fet perquè comparteixin la seva ideologia, sinó per "fàstic", per "inseguretat social" i per la situació de Catalunya.





EL DE VOX ÉS "PASSATGER"





De fet, creu que aquests resultats de Vox són una mica "passatger" perquè, segons ha indicat, a Espanya predominen les majories d'esquerres i les minories de dretes amb un centre que "bascula" la política de país.





Tot i això, ha assenyalat que els partits anomenats de centre tenen "un mal d'ull" a Espanya i ha enumerat la desaparició d'UCD, del CDS, d'UPyD i, ara, la caiguda de Ciutadans. Sobre els motius d'aquests resultats, Tezanos assenyala que alguns vots han "tornat" a PP, i la "gran part" han recalat a Vox. Pel president del CIS, Ciutadans ha "tirat pedres contra la seva pròpia teulada" amb actes i acords que, al seu parer, han suposat un "blanqueig" de l'extrema dreta.





Després d'aquestes explicacions, el responsable del ha rebutjat les peticions de dimissió que, aquest dilluns, arribaven des del PP. Per al responsable del CIS, "no és una novetat" ja que, segons ha indicat, el partit liderat per Pablo Casado ja estava reclamant la seva marxa "abans que hagués arribat a la seu de el CIS". "Forma part del que és habitual", ha apuntat.