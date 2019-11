Miley Cyrus s'opera de les cordes vocals

Després de ser hospitalitzada per amigdalitis a l'octubre, Miley Cyrus s'ha sotmès a una cirurgia en les seves cordes vocals per un problema que sense saber-ho va tenir durant anys.





Segons People, li van dir a la cantant que necessitaria sotmetre's a una cirurgia abans de finalització d'any. Després d'operar-se i sortir de l'hospital, Cyrus ara ha de complir amb les setmanes de silenci com a part del procés de recuperació, posposant els seus plans per gravar nova música i actuar fins a principis del 2020.









A la fi d'octubre, Cyrus va revelar amb una història d'Instagram que es prenia un descans "vocal, però no del cos". Segons els informes, la cantant va ser hospitalitzada per un dia per la seva cirurgia d'amigdalitis el mes passat.





La parella de l'artista, Cody Simpson, ha publicat una foto de la parella a Instagram amb la paraula "èxit" aparentment al·ludint l'operació quirúrgica.