Roman Polanski nega l'acusació de violació de l'actriu francesa Valentine Monnier

Després de ser acusat de violació per l'actriu francesa Valentine Monnier en 1975, Roman Polanski ha negat les al·legacions de la intèrpret i ha anunciat que es planteja prendre mesures legals contra Le Parisien, el mitjà que va publicar divendres passat l'entrevista en la qual Monnier va relatar aquests esdeveniments.





Ha estat l'advocat del cineasta, Hervé Témime, el qual ha negat l'acusació en un comunicat enviat als mitjans en què afirma que consideren "emprendre mesures legals contra la publicació". "El senyor Polanski nega en els termes més directes aquesta acusació de violació", va explicar l'advocat, que també va afirmar que no participarien del 'tribunal mediàtic'".





"M'agradaria recordar que aquesta acusació assenyala fets de fa 45 anys", escriu Témime en el comunicat recollit per Deadline. "Si aquests fets estan prescrits des de fa més de 30 anys és també perquè és impossible després d'aquest temps recollir els elements necessaris per a una investigació", sentencia el text de l'advocat.









Aquesta acusació no podrà tenir com a conseqüència que la justícia francesa prengui accions legals contra el director, ja que al país gal el delicte de violació prescriu als 20 anys. No obstant això, i tal com va declarar Monnier en l'entrevista publicada per Le Parisien, l'actriu creu que posar en coneixement de l'opinió pública aquest esdeveniment pot ajudar a acabar amb la impunitat dels agressors sexuals.





"Hi ha figures públiques que estan sent considerades modèliques", va explicar la intèrpret. "Si idolatrem als que són culpables, estem impedint que la gent s'adoni de la serietat de les conseqüències que tenen els seus actes".





"LA VIOLACIÓ ÉS UNA BOMBA TEMPORAL"





Monnier va relatar el succés, que va tenir lloc en un xalet de Gstaad (Suïssa) el 1975, després que complís 18 anys. L'actriu, que amb prou feines tenia relació amb el director, va ser convidada per aquest per a esquiar i va acabar demanant-li que pugés a la seva habitació després del sopar. Allà, Roman Polanski, que l'esperava nu, li va arrencar la roba i el va obligar a empassar-se una pastilla abans de violar-la.





"Em vaig dir a mi mateixa: 'És Roman Polanski, no pot arriscar-se a que això se sàpiga, així que va a haver de matar-me'", ha assenyalat l'actriu en l'esmentada entrevista per dimensionar el grau d'angoixa que va aconseguir.





"La violació és una bomba temporal", va explicar l'actriu, afegint que el record "no s'esvaeix", sinó que "es converteix en un fantasma que et persegueix, que et canvia a poc a poc".





El director fa que viu a França des que va abandonar Estats Units en 1978 després de declarar-se culpable d'haver tingut relacions sexuals amb una nena de 13 anys. Han estat nombrosos els esforços de la justícia nord-americana per jutjar el director, tots ells sense èxit, ja que Polanski no ha tornat a trepitjar cap país europeu les lleis del qual permetin la seva extradició.





La seva nova cinta, 'L'oficial i l'espia', va ser guardonada amb el Gran Premi de Jurat al passat Festival de Cinema de Venècia, i opta a fins a quatre Premis de Cinema Europeu. La cinta, no exempta de polèmica, arribarà a les cartelleres espanyoles durant el mes de desembre.