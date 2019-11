La Generalitat demana ajuda a Portugal perquè intercedeixi amb Sánchez

"El govern portuguès hauria de pressionar a el futur govern espanyol perquè dialogui amb les forces independentistes catalanes", ha dit a el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch a l'agència protuguesa 'Lusa'.





"Demano concretament a el govern portuguès i a el govern portuguès que parlin amb Pedro Sánchez, que parlin amb el govern que es formarà a Espanya, si aconsegueixen formar l'executiu, per veure si poden convèncer-lo que avanci cap al diàleg".





"Seria incomprensible que el Govern portuguès no prestés atenció i que jo no prestés atenció a observar i intentar ajudar al que passa a l'altre costat de la frontera", ha afegit Bosch, qui ha afegit que "el que passa més enllà de les fronteres de Portugal, al país veí, és molt important".





Alfred Bosch s'ha referit al que considera "errors" del líder del PSOE en la "qüestió catalana", però també a l'ascens de l'extrema dreta, que augmenta la seva presència al Congrés després de les eleccions del 10-N.





"La línia de força haurà de canviar o acabarà molt malament, no per a Catalunya, sinó per al Regne d'Espanya i per a Europa, perquè això influirà en el context europeu", ha destacat Bosch quan li van preguntar sobre l'augment del número de membres de Vox.





Específicament sobre Catalunya, la Generalitat argumenta que l'Estat espanyol hauria de seure i parlar. "És l'únic camí a seguir i aquesta porta està oberta i sempre estarà oberta perquè és l'únic camí a seguir. No és el millor i no és el nostre, és l'únic possible al segle XXI".