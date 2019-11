Vox aconsegueix ser el partit més votat en més de 60 municipis de la Comunitat de Madrid

Vox ha aconseguit ser la força més votada a un total de 62 municipis de la Comunitat de Madrid en les eleccions generals d'ahir, sobretot en municipis de sud de la regió i alguns enclavaments de la Serra, on estén la seva implantació territorial.





La nit electoral ha catapultat a la formació a ser força política rellevant en la Comunitat de Madrid amb els millors resultats de la seva història a la regió, que el porten a el tercer lloc com a partit més votat en aquesta circumscripció després del 10N.





En els anteriors comicis del 28 d'abril, Vox va ser primera força en nuclis de pocs habitants com Garganta de los Montes, Griñón, Navacerrada, Navas del Rey, Ribatejada, Robledo de Chavela, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco i Villamantilla.





Ara, la formació que lidera Santiago Abascal s'imposa en municipis un nodrit grup de localitats com Paracuellos del Jaramana, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Navalcarnero, Arroyomolinos, Navagalamella, Aldea del Fresno Daganzo, Chinchón, Pedrezuela o Nuevo Batzan, entre d'altres.









En concret ha obtingut 643.752 vots respecte als 524.176 de fa sis mesos, és a dir, 119.576 vots més. Entrarien com a diputats per Madrid el seu líder Santiago Abascal, Javier Ortega Smith-Molina, Iván Espinosa dels Monteros, María de la Cabeza Ruiz Solás, Carla Toscano de Balbín, Juan Luis Steegmann Olmedillas i Mireia Borrás Pabón.





Moltes d'aquestes localitats són zones rurals de la regió, un dels focus en què ha incidit Vox després de la seva irrupció al Congrés i els parlaments autonòmics.





Així mateix, es fa fort com a segona força en municipis del Sud de la regió com Parla, Aranjuez, Pinto, Arganda de Rei, Fuenlabrada, Ciempozuelos, Humanes, localitats de sud que ja en les eleccions municipals la formació marcava com a objectius per a consolidar la seva base electoral a la Comunitat de Madrid. El seu missatge sobre la immigració il·legal i contra l'ocupació ha calat en aquestes localitats, en desbancar el PP com a força majoritària a la dreta.





Se situa també com a segona força a Boadilla, Brunete, Majadahonda, Las Rozas i Algete, municipis de nord de la regió tradicionalment bastions del PP i on Cs també havia guanyat terreny electoral en anteriors comicis.





És el tercer partit més votat a Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Buitrago de Lozoya, Cercedilla, Colmenar Viejo, Collado de Villalba, Galapagar, Leganés, Móstoles, Torrejón de Ardoz, El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vaciamadrid.