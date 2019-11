Guitarte revela quin serà el sentit del vot de Terol Existeix

El diputat electe de Terol ha, Tomàs Guitarte, no buscarà "un pacte global de legislatura", sinó que negociarà "suports puntuals" per constituir el Govern d'Espanya i aprovar els pressupostos generals de l'Estat i altres lleis, segons ha declarat aquest dilluns.





"No estem obligats a tenir una disciplina de partit i la nostra única obediència és el compliment de les promeses fetes a Terol", ha advertit Guitarte.





"El panorama no ha quedat molt fàcil", ha lamentat, deixant clar que "el nostre compromís és donar suport a la governabilitat i qui estigui en millors condicions rebrà el nostre suport un cop haguem parlat amb ell".









Tomás Guitarte ha continuat indicant que "la clau fonamental és que no és responsabilitat nostre que els grans grups iniciïn converses", insistint que no van a "dificultar" la conformació de el nou Govern d'Espanya.





El parlamentari de Terol Existeix s'ha queixat que durant la legislatura passada "s'ha perdut el temps per interessos partidistes mentre la vida diària funcionava", en el cas d'aquesta província amb el tancament "inexorable" de la Central Tèrmica d'Andorra, un dels temes que estaran a la taula de negociacions.





Tomás Guitarte ha reivindicat, de nou, la signatura d'un "pacte d'Estat per la cohesió i el reequilibri territorial" d'aplicació a tot Espanya perquè "la majoria de les reivindicacions de Terol Existeix cap manera són localistes, sinó que tenen a veure amb el desenvolupament estructural d'Espanya".





També ha sol·licitat la implantació de la tecnologia mòbil 5G i l'aprovació de mesures de discriminació fiscal positiva per a les províncies despoblades, a el temps que ha urgit a executar les infraestructures pendents, com la prolongació de les autovies A-68, l'A-40 i l'A-25 per Terol.