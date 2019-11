Crítics d'IU exigeixen responsabilitats a Garzón i buscar un acord amb Sánchez

El Col·lectiu 'Més Esquerra', que agrupa crítics d'Esquerra Unida, ha exigit a la cúpula de la federació que lidera Alberto Garzón que assumeixi "responsabilitats polítiques amb totes les conseqüències" pel mal resultat aconseguit a les eleccions de diumenge, i que busqui un acord programàtic amb el PSOE sense posar com a condició per donar suport a Pedro Sánchez en una hipotètica investidura la creació de govern de coalició, com propugna Podem.





Així ho reclama en un comunicat aquest sector crític, de què formen part, entre d'altres el que va ser coordinador federal d'IU Cayo Lara, i que insisteix en la necessitat que l'organització es distingeixi dels de Pablo Iglesias i que fins i tot es convoqui una Assemblea General extraordinària.





En les eleccions del 10 de novembre, Esquerra Unida va obtenir tres diputats, un menys que a l'abril. Han revalidat el seu escó Alberto Garzón; el secretari general del PCE, Enrique Santiago, i la diputada per València, Roser Mestre. També seguiran al Congrés Joan Mena, que concorria amb En Comú Podem i Yolanda Díaz, que ho feia amb la confluència gallega En Comú.









UNA POLÍTICA PRÒPIA





"En l'immediat requerir la recuperació d'una política pròpia al voltant de la investidura i la formació del pròxim govern, que prengui com a referència l'acord sobre l'execució d'un programa progressista sense necessitat de definir com a condició indispensable la formació d'un Govern de coalició", demanen els crítics amb Garzón.





Aquest sector subratlla que l'equip que lidera Garzón ha d'assumir "amb totes les seves conseqüències les responsabilitats polítiques derivades d'aquests resultats" i sol·licita formalment la convocatòria d'una Assemblea General Extraordinària que, recalquen, "haurà de ser preparada per un equip plural amb la major transparència democràtica".





Per a aquest col·lectiu, la nova pèrdua de vots que ha patit Unides Podem obeeix a diferents factors però destaquen que és el "efecte d'una política de confluència i electoral equivocada". Així, recalquen que "amplis sectors de la militància" han qüestionat com s'han concretat els acords electorals amb Podem.





Subsumits AL TACTICISME DE PODEM





En aquest context, insten la direcció a obrir un "debat en profunditat" sobre l'estratègia seguida que, denuncien, ha consistit en prioritzar les decisions de Podem sobre les d'IU com es va veure, addueixen, durant la negociació sobre la fallida investidura de Pedro Sánchez de el passat mes de juliol.





"Per a aquestes eleccions generals, Esquerra Unida, com a conseqüència d'una errònia gestió política i organitzativa de l'equip de direcció, no va tenir ni marge de maniobra ni capacitat per optar per una alternativa diferent a l'acord amb Podem", es queixen els crítics.





Però, més enllà del resultat electoral aquest col·lectiu lamenta que no percep a Unides Podem com un clar referent de les polítiques d'esquerres i que "el programa i el projecte de país d'IU han quedat subsumits sota una mena de tacticisme" que, remarquen , no comparteixen.