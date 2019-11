Cinc magistrats de Tribunal Suprem, presidits per Julián Sánchez Melgar, deliberaran demà sobre els 16 recursos que s'han presentat contra la sentència dictada al gener de 2018 per l'Audiència Provincial de Barcelona en relació amb el desfalc milionari al Palau de la Música Catalana.





Van ser condemnats, entre d'altres, l'expresident de Palau, Fèlix Millet, a 9 anys i vuit mesos de presó; la seva mà dreta en la gestió d'aquest organismes Jordi Montull, a set anys i mig; l'exdirectora financera de Palau Gemma Montull, a 4 anys i mig; i l'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, a 4 anys i cinc mesos. La sentència també va condemnar a el partit retornar 6,6 milions d'euros en comissions il·legals cobrades a través del Palau.





La deliberació a la Sala Penal del Tribunal Suprem es desenvoluparà a porta tancada però no és probable que s'avanci demà la decisió, ja que l'anàlisi de la causa pot portar diversos dies segons han assenyalat fonts jurídiques. A més de Sánchez Melgar completen aquest tribunal Francisco Monterde, Vicente Magro, Andrés Colom, i Eduardo de Porres.





Després de la sentència, van anunciar recursos un total de 16 parts personades, entre ells els condemnats Fèlix Millet (exdirector de Palau), Marta Vallès (la seva dona), Laia Millet (filla de tots dos), Jordi Montull, la seva filla Gemma Montull, Daniel Osàcar (extresorer de CDC) i el representant legal de l'antiga CDC, a més de la Fiscalia Anticorrupció, que va recórrer l'absolució dels antics directius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elízaga.





El criteri de la Fiscalia difereix del de l'Audiència de Barcelona, ja que considera que els delictes de Buenaventura i Elízaga (delicte societari d'administració deslleial i de tràfic d'influències) no estan prescrits, segons han informat hui fonts de la Fiscalia de Barcelona.









CDC, CONDEMNADA COM PARTÍCIP A TÍTOL LUCRATIU





El saqueig de Palau de la Música va ascendir a 23 milions d'euros destinats al benefici particular dels acusats i a el pagament de comissions a CDC, i la investigació no puc aclarir el parador de 6 milions d'aquesta quantitat global. De fet, el partit va ser condemnat com a partícip a títol lucratiu per aquesta quantitat.





Les condemnes imposades als dos principals implicats ho van ser per delictes continuats de malversació i apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsificació en document mercantil comès per funcionari públic, delicte continuat de tràfic i un delicte de falsedat comptable, delicte continuat de tràfic d'influències, delicte de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.





Tant Millet com a Jordi Montull se'ls van aplicar els atenuants de confessió, disminució del dany i dilació extraordinària i indeguda en la tramitació de procediment, i se'ls condemna a abonar a les diferents entitats de Palau 23 milions d'euros de manera conjunta i solidària . Després d'aconseguir els tres principals acusats un pacte amb el fiscal les peticions inicials van ser rebaixades Gemma Montul.





extresorer CONDEMNAT





Pel que fa a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, va ser condemnat a 4 anys i cinc mesos de presó per delicte continuat de tràfic d'influències, delicte de blanqueig de capitals, en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil i un delicte de falsedat comptable a més d'una multa de 3.796.555,40 euros. El fiscal demanava per a ell 8 anys de presó.





A més, CDC va ser condemnada pel cobrament de 6,6 milions d'euros en comissions il·lícites de Ferrovial a través del Palau a canvi d'obra pública, i el tribunal va acordar a més el decomís d'aquesta quantitat en concepte de guanys obtinguts en cometre un delicte de tràfic d'influències.





També van ser condemnats els exassessors fiscals de Palau: a Raimon Bergós a 2 anys de presó i una multa de 7.500 euros per un delicte de falsedat en document mercantil comès per particular; a Santiago Llopart a 1 any i nou mesos de presó i 2.700 euros per delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular, i a Edmundo Quintana a vuit mesos de presó per un delicte contra la Hisenda Pública.





Quant als exdirectius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elízaga, van ser absolts de l'acusació de delicte societari d'administració deslleial i de tràfic d'influències, en haver prescrit els delictes que els atribuïen. Per als dos, el fiscal demanava 5 anys de presó.





LES NOCES DE LES FILLES





Entre els fets provats, l'Audiència de Barcelona va destacar que Millet també va pagar a càrrec de Palau casaments seves filles Clara i Laila, que es van celebrar a la institució musical per un import total de 164.269 euros.





Finalment, també van resultar condemnats 3 exresponsables de les empreses New Letter, Mail Rent i Letter Graphic --Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz i Juan Antonio Menchén-- a 1 any i nou mesos de presó cadascun, per un delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular, ja sengles multes de 2.700 euros; així com als directius d'as empreses Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, i Hispart, Juan Manuel Parra, a vuit mesos de presó i multa de 900 euros per un delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular.