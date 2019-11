La SGAE demanda a Mediaset i Atresmedia per l'impagament de "factures pendents"

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) ha demandat a Mediaset i Atresmedia per l'impagament de "factures pendents", tal com ha explicat la presidenta de l'entitat, Pilar Jurado, en una carta enviada als socis.





"Davant la falta de pagament de Mediaset i Atresmedia i la impossibilitat d'arribar a un acord, ens hem vist obligats a demanar a aquests mitjans i requerir-los el 100% del pagament de les factures pendents: tres trimestres en Mediaset i dos trimestres en Atresmedia, sobre els drets d'autor que havien d'haver estat repartits al desembre d'aquest any ", ha assenyalat Jurat en la missiva.

A la carta s'especifica que, "tot i les diverses reunions que s'han mantingut amb alts càrrecs" d'aquests mitjans de comunicació per tal d'obtenir ", a el menys, el pagament d'alguna" d'aquestes factures pendents i poder fer un repartiment dels mateixos, "només s'oferien pagaments a compte d'algunes d'elles".









"Això obligava a acceptar una reducció encoberta del percentatge de la tarifa que tenim pactada amb ells i posaria en risc les nostres tarifes amb altres usuaris, podria forçar-nos a una pujada en el descompte d'administració en la modalitat dels drets de televisió i fins i tot implicar 1 sanció en Competència", ha afegit.





Jurat ha justificat la decisió de demanar a les cadenes per una qüestió de "responsabilitat amb els autors". "No podem acceptar, ni ara ni en el futur, unes condicions que devaluïn el Dret d'Autor a casa nostra. La Llei de Propietat Intel·lectual ens protegeix en una situació com aquesta i obligarà a l'usuari a consignar la totalitat de les quantitats degudes", ha conclòs.





Fonts de el sector han assenyalat que segueixen negociant amb la SGAE i que esperen arribar a un acord que restableixi l'equilibri financer que asseguren s'ha trencat per la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest sentit, consideren que la reforma ha modificat les condicions en què es va assolir l'acord encara vigent entre ambdues parts i necessiten tornar a pactar un equilibri financer. En tot cas, assenyalen que la seva intenció és seguir programant música i pagant-la.