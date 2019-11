Detenen 19 manifestants en el desallotjament de la frontera amb França

Agents de la Police Nationale i de la Gendarmerie de França han començat a desallotjar a primera hora els manifestants de Tsunami Democràtic que mantenen el bloqueig a l'AP-7 a la frontera amb França entre la Jonquera (Girona) i la localitat francesa del Pertús.





La Gendarmerie francesa ha detingut 18 persones per impedir la lliure circulació de vehicles, mentre que els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per atemptat a agent de l'autoritat.





Després de buidar l'autopista, els manifestants han tallat la carretera N-II a La Jonquera.













La policia francesa ha advertit els manifestants, que estaven asseguts a la carretera, que procedirien a el desallotjament de la via, i cap a les 8 hores ha iniciat una actuació per retirar els manifestants, que s'agafaven entre ells per evitar-ho.





Durant l'actuació s'ha llançat gas lacrimogen als manifestants, alguns dels quals han marxat corrents de la zona pel seu efecte.









Posteriorment, agents antidisturbis francesos han aconseguit accedir a la zona de l'escenari de Tsunami Democràtic situat en Le Perthus, just en el límit de la frontera amb Espanya després d'obligar a retrocedir els manifestants uns 800 metres.





Un equip de mediació dels Mossos d'Esquadra s'ha acostat als manifestants situats a La Jonquera, en una conversa en la qual ha intervingut la diputada d'ERC en el Congrés, Marta Rosique.





Rosique ha demanat establir un termini de temps que permeti desallotjar els vehicles que bloquegen l'autopista, i els Mossos han dit que els conductors tenen una hora per a retirar-los, en cas contrari els llevaran amb una grua i hauran de pagar 600 euros de multa.





MOSSOS I GUÀRDIA CIVIL





Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil s'han desplegat a la frontera de La Jonquera per a obrir diligències per pertorbació de l'ordre públic contra els manifestants independentistes que han secundat la protesta de Tsunami Democràtic que ha bloquejat l'AP-7 durant 24 hores, fins que han estat desallotjats per la policia francesa aquest dimarts a primera hora.









L'ordre donada als Mossos i la Guàrdia Civil és que es despleguin en el quilòmetre 0 de la frontera del costat espanyol per a, d'aquesta forma, canalitzar la sortida dels concentrats, després que la policia francesa ha aixecat l'asseguda dels independentistes i ha utilitzat mitjans antidisturbis com a gas lacrimogen.





En el dispositiu del costat espanyol estan participant membres de Trànsit dels Mossos i unitats 'antidisturbis' de la Guàrdia Civil, amb suport del seu helicòpter. S'han començat a instruir diligències de pertorbació de l'ordre públic amb identificació dels ocupants dels vehicles que van deixar aparcats en l'AP-7 bloquejant aquest pas fronterer molt utilitzat per al trasllat per carretera de mercaderies. Els identificats seran posats a disposició judicial.









La Gendarmerie i Mossos d'Esquadra han tractat de guanyar posicions per aconseguir retirar els manifestants de Tsunami Democràtic des de tots dos costats de la frontera en l'AP-7 que tallen en protesta per la sentència de l'1-O.













Passades les 10 hores, els antidisturbis de la la Police Nationale han realitzat un cordó en el límit fronterer després d'obligar a retrocedir a manifestants de Tsunami Democràtic, mentre que els Mossos d'Esquadra han tractat de desallotjar-los i situar-los fora de l'AP-7.





Les persones que protesten han tractat de resistir el desallotjament desplegant cartells de 'Spain, sit and talk' i després que la policia francesa hagi aconseguit el límit amb Espanya manté un desplegament dels seus efectius, enfront d'un grup de manifestants que es troben asseguts amb cadires i taules en la via.





Uns metres més a baix en direcció a La Jonquera (Girona), alguns manifestants es mantenien concentrats i agrupats mostrant cartells, i agents de la policia catalana tractaven de derivar-los a la zona que es troba fora del voral.





A les 11.30 hores, quedaven pocs acampats lloc que Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil els han desallotjat d'un en un, tractant de portar els manifestants fora de la calçada.





Al migdia, brigades de neteja, en coordinació amb forces policials, han retirat cotxes i han desmuntat l'escenari construït pels manifestants per recuperar el trànsit.





Els agents han obligat els presents a baixar per un camí de terra fins al municipi limítrof francès de Le Perthus, mentre que Tsunami Democràtic ha cridat aquest dimarts a bloquejar des de les 18 hores la frontera amb França en Behobia, barri guipuscoà a Irun.





IRUN





En un comunicat, la plataforma ha defensat que "Catalunya i Euskal Herria viuen en un conflicte polític no resolt amb l'Estat espanyol", i ha criticat que l'Estat només ofereix imposició i repressió mentre la ciutadania lluita i reclama drets fonamentals.





La trucada respon a la que bategen com l''Operació Caragol' que s'iniciarà a les 18 hores en el peatge de l'autopista A-8 d'Oiartzun, i el final del recorregut estarà en el peatge d'Hendaia.

"És el moment d'oferir una solució democràtica a Catalunya i Euskal Herria, és el moment que l'Estat faci seva la idea 'Spain, sit and talk' (Espanya, asseu-te i parla)", defensa.





Amb aquesta acció, ha demanat "parar la repressió i demanar la llibertat de totes les persones represaliades i exiliades".





Al seu parer, "el problema no és ni Catalunya ni Euskal Herria: el problema és un Estat espanyol incapaç d'oferir una solució democràtica al conflicte que ell mateix ha creat".





La plataforma reclama com a solució política a la situació la celebració d'un referèndum com a "procés de normalitat democràtica".