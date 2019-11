Sergio Margulis: "El desenvolupament és una condició necessària per a la resiliència al canvi climàtic"

"Només tenim un planeta". És una frase de Sergio Margulis, considerat un dels principals experts en economia ambiental del Brasil. En l'actualitat, treballa com a Assessor Principal de l'Institut per a la Sostenibilitat, amb seu a Rio de Janeiro. Polifacètic en temes mediambientals, posseeix una àmplia formació acadèmica: el professor Margulis té un PhD. en Economia Ambiental de la Universitat de Londres; Mestratge en Estadística de l'Institut de Matemàtiques Pures i Aplicades (IMPA) i Llicenciatura en Matemàtiques de la Pontifícia Universitat Catòlica de Rio de Janeiro.









Les seves experiències professionals inclouen la Presidència de l'Agència Estatal del Medi Ambient FEEMA / RJ i 22 anys al Banc Mundial, amb èmfasi en la coordinació de l'Estudi d'Economia del Canvi Climàtic de Brasi, desenvolupat en col·laboració amb el govern britànic. Aquest estudi va ser una aportació de Banc a la COP de la CMNUCC sobre canvi climàtic. Abans de treballar en IIS, va ser Secretari de Desenvolupament Sostenible a la Secretaria d'Afers Estratègics de la Presidència del Brasil.





És el canvi climàtic una amenaça global?





El canvi climàtic no és només una amenaça global, és l'amenaça més preocupant per a la humanitat en l'actualitat. El planeta Terra ha existit durant uns 4.500 milions d'anys, la vida a la Terra va començar fa 3.700 milions d'anys, el que només va ser possible gràcies a les condicions ambientals úniques que encara ens permeten estar aquí avui. La resiliència (capacitat de resistència i ajust) del planeta a diferents tipus d'impactes violents és molt gran, però té els seus límits. La concentració de CO2 a l'atmosfera, que condueix a l'escalfament global i de el canvi climàtic, ha arribat a nivells mai vistos des de fa al menys 800.000 anys. No hi ha dubte que la causa d'aquest augment són les emissions humanes. De moment, no coneixem un altre planeta en el qual puguem refugiar-nos...





Escenaris, impactes i vulnerabilitats del canvi climàtic?





La ciència del canvi climàtic és molt complexa. Tots coneixem i entenem les incerteses de les previsions meteorològiques, perquè sabem que el nombre de factors que determinen el temps -i també el clima futur- és enorme, així que fem servir models quantitatius bastant complexos per predir com canviarà el clima a mesura que augmenti la concentració de CO2 a l'atmosfera (juntament amb altres gasos anomenats gasos d'efecte hivernacle, GEH). Això òbviament depèn de les futures emissions de GEH, que al seu torn depèn de com evolucioni l'economia, així com de les tecnologies. S'obre una àmplia gamma d'escenaris de futur. Però hi ha una convergència total en el fet que les concentracions de GEH només tendeixen a augmentar, la temperatura mitjana de la Terra augmentarà i el clima canviarà.





Els recursos hídrics constitueixen un dels elements més vulnerables al canvi climàtic a Iberoamèrica?





L'aigua és un recurs fonamental per a la vida. L'aigua que tenim al planeta és part d'un gran cicle, que comença amb l'evaporació de l'aigua i la humitat a la Terra, la formació de núvols, la pluja, el vessament en rius, oceans i altres embassaments i que eventualment són utilitzats per l'home. Amb el canvi climàtic, els patrons de precipitacions a tot el món canviaran, a l'igual que la disponibilitat d'aigua. En alguns llocs plourà més, en altres menys. Però en tots els llocs es preveu que les pluges tendiran a ser molt més concentrades i intenses. Això té implicacions no només per a les ciutats, sinó principalment per a l'agricultura i la producció d'aliments.





I el sanejament?





Als països pobres hi ha un dèficit acumulat de sanejament. No tothom té accés a l'aigua, i quan el té, no sempre és de bona qualitat. La majoria de les ciutats no aconsegueixen recollir les aigües residuals de totes les seves cases, i molt menys aconsegueixen tractar-les abans d'abocar en els cossos d'aigua. I pràcticament totes les ciutats del món, inclosos els països rics, tenen dificultats per fer front a les pluges molt intenses, de manera que les inundacions són comuns, i molt més comuns en els països més pobres.





Quines han de ser les infraestructures sostenibles?





Abans d'adaptar-se al clima futur, les ciutats s'han d'ocupar dels problemes ja causats pel clima actual. Aquesta és sens dubte la major preocupació. Les ciutats i els països que poden fer front als impactes actuals dels fenòmens climàtics poden fer front millor als futurs impactes climàtics. Amb el temps, aquestes infraestructures de suport als fenòmens meteorològics extrems haurien de ser resistents als fenòmens més intensos, però això es produirà més tard, de manera que els països rics ja estan més ben preparats per fer front a el canvi climàtic.





Ciutats sostenibles i canvi climàtic o canvi climàtic i ciutats sostenibles?





La lluita contra el canvi climàtic a les ciutats forma part d'un context més ampli de sostenibilitat, que cerca una major conservació dels recursos i la naturalesa, incloses les condicions climàtiques mundials. Els temes de sostenibilitat urbana són aquells que ens afecten directament en la vida quotidiana, com la qualitat de l'aire, les zones verdes, els espais urbans democràtics, etc. La qüestió climàtica sembla més distant, però sens dubte és el problema més amenaçador per a tots nosaltres, perquè implica impactes i conseqüències molt greus i sense retorn...





Pensa que els governs tenen estratègies per involucrar les ciutats en els seus objectius de mitigació?





Sense ciutats, cap país del món podrà minimitzar les emissions de GEH. A més de ser els majors emissors (directament i indirectament), les ciutats influeixen en la política de país i tenen molta més capacitat tècnica i científica per a abordar el problema i articular-lo amb el govern. En general, els governs centrals viuen en un món desconnectat de les realitats locals, i els objectius climàtics en general no tenen en compte el que les pròpies ciutats estan pensant o fent, la qual cosa és un gran error i oportunitats perdudes.





El desenvolupament econòmic és potser la major esperança per a l'adaptació al canvi climàtic?





Els països pobres hauran de lluitar contra la pobresa nova abans que contra qualsevol altre problema. Com en l'economia de les nostres llars, no podem estalviar per al futur fins que siguem capaços de satisfer les necessitats de present en el més mínim. En el cas dels països, és més fàcil per als més rics planificar a llarg termini que per als pobres. Per tant, el desenvolupament és una condició necessària per a la resiliència a canvi climàtic. Però això no vol dir que aquest desenvolupament sigui a qualsevol preu un creixement insostenible. Avui ja no tenim l'opció de cometre un error.





Quins països d'Amèrica Llatina estan més preparats per als canvis que s'acosten?





En principi, els països més preparats són els més rics, però no necessàriament. Costa Rica és un país amb gairebé el doble d'ingressos per càpita que Colòmbia, però és molt més vulnerable a el canvi climàtic per la seva ubicació. L'adaptació no implica necessàriament grans obres d'enginyeria i ciment: pot fer-se mitjançant una bona gestió dels recursos de la natura. Per tant, ser ric facilita l'adaptació, però fins i tot els pobres poden adaptar-se sense incórrer en costos inviables.





Creu vostè que la col·laboració publicoprivada és important en la contribució d'infraestructures i sanejament d'aigua a Amèrica Llatina?





Aquesta qüestió no afecta directament el canvi climàtic, però com l'adaptació al canvi climàtic implica l'enfortiment de la infraestructura, cal que hi hagi capacitat d'inversió i una bona gestió. Les associacions públic-privades són òbviament una opció interessant, i s'apliquen molt més enllà de el sector del sanejament.





Entrevista publicada originalment en The Economy Journal