El Chicle confessa que va matar Diana Quer però al·lega que va ser sense voler i que no la va violar (vídeo)

José Enrique Abuín ha assegurat aquest dimarts, a preguntes de la fiscal, que Diana Quer el va sorprendre a A Pobra mentre robava gasoil d'un camió i que la "va confondre" amb una firaire, pel que va haver "por" que li "delatés ", però que l'homicidi va ser accidental:" la meva intenció no era matar-la ".





El Chicle als jutjats de Fontiñas





Davant el jurat popular en la primera sessió de l'judici per l'assassinat de la jove madrilenya, 'El Chicle' ha assegurat que aquesta nit va sortir a robar gasoil i que es va trobar amb la noia, que tornava a casa després d'assistir a les festes de la localitat, quan portava dues garrafes.



DIU que va confondre DIANA AMB UNA firaire



Ja que tenia antecedents per narcotràfic i estava pendent d'entrar a la presó si tornava a delinquir, Enrique Abuín ha afirmat que va tenir "por" que la jove li "delatés" i "tenir problemes amb els gitanos", ja que la va confondre amb un de dels "firaires".



Per això, li "va tirar la mà dreta a coll" i la va agafar per darrere amb l'esquerra, sense "adonar-se de la pressió que feia". "Quan em vaig adonar, no es movia, la copegi a la cara dues vegades, però no es movia. La meva intenció no era matar-la", ha afegit.



En tot cas, ha negat que fiqués a Diana per la força, encara viva, en el seu cotxe, que li llevés el mòbil o que tingués una altra intenció que el robatori, admetent que, en tot cas, no va avisar la Policia a el veure que no es movia. "Sé que ho vaig fer malament, però ho vaig fer així", ha afegit.





Posteriorment, a preguntes de la fiscal, va negar que violés a la jove abans de assassinar-la, com asseguren les acusacions.





El ministeri fiscal ha obert aquest dimarts la primera sessió de l'judici contra Enrique Abuín pel crim de Diana Quer descrivint com "un escenari propi d'una pel·lícula de terror" que ha passat el 22 d'agost de 2016 a la nau abandonada de Rostits on, sosté , l'acusat va assassinar la jove madrilenya després segrestar-la.









A l'entrada dels jutjats de Fontiñas, on hi ha una enorme expectació mediàtica, el pare de Diana Quer, Joan Carles Quer, ha demanat un "esforç especial" de respecte per la seva filla Diana Quer. També ha dit que "avui s'asseu a la banqueta el mal".