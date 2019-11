Neix l’Associació de Professionals d’Agbar per defensar el hub tecnològic Barcelona-Aigua

Aquesta Associació de Professionals s’ha posat en marxa amb l’objectiu de desenvolupar les noves tecnologies que han de permetre protegir a la població dels efectes de la crisi climàtica que ens afecta. Els seus membres consideren que el coneixement i l’experiència acumulada pels professionals d’Agbar són de gran utilitat per tal de desenvolupar solucions reals i aplicables, més enllà dels grans discursos.









Mariona Arnaldos. Presidenta de l'’Associació de Professionals d’Agbar





Promoguda per un grup de millennials d’alta qualificació professional d’Agbar, l'Associació neix per reivindicar la seva professionalitat davant els continus atacs ideològics, així com per defensar el hub Barcelona Aigua on s’estan desenvolupant tecnologies imprescindibles per resoldre els problemes provocats per l’emergència climàtica.





Ha estat escollida com a presidenta, Marina Arnaldos, enginyera de 33 anys, qui també ha presidit la representació espanyola de la Young Water Professionals. Per Arnaldos, “les decisions d’avui ens afectaran dramàticament en el futur: no és el moment d’experiments ideològics. Des de l’Associació de Professionals d’Agbar defensem el model Barcelona basat en la col·laboració públic-privada, que ha consolidat Barcelona com un hub referent internacional de la gestió de l’aigua. Un hub català, amb un clar compromís amb la ciutat, i que és un dels seus principals motors d’activitat econòmica, generació d’oportunitats laborals -especialment per a joves en llocs de feina qualificats- i de projecció mundial. Tot això es posa en dubte quan es planteja un canvi de model de gestió que s’ha convertit en una referència més enllà de les nostres fronteres”.





En el que portem de 2019, més de 7.000 experts d’arreu del món han visitat les instal·lacions per tal de conèixer de primera mà com funciona i quines innovacions aporten els professionals d’Agbar. Per això des de l’Associació de Professionals d’Agbar “veiem amb molta preocupació com durant els darrers anys, de manera reiterada i sostinguda, des de diversos àmbits polítics de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es qüestiona la nostra professionalitat alhora que es dóna impuls a una estratègia que persegueix eliminar la presència del nostre Grup a Barcelona. Aquesta estratègia obeeix a posicionaments merament ideològics, que no responen a criteris tècnics, d'eficiència, ni econòmics ni socials en relació amb el servei públic que prestem a la ciutat”.





Des de l'Associació es recorda que “són constants les mesures d’assetjament administratiu a les empreses del Grup Agbar, les campanyes públiques de difamació mediàtica, els anuncis de consultes populistes al voltant de l’aigua i, en general, una manipulació injusta que afecta la percepció que del nostre treball i compromís amb la ciutat tenen els nostres conciutadans, i que afecta i entristeix profundament a les nostres famílies”.





En la mateixa línia, s’apunta l’alt nivell d’inversions realitzades anualment pel Grup Agbar per tal de seguir millorant l’eficiència i la qualitat del servei a la població. Cal recordar que Agbar inverteix més de 60 milions d’euros en la xarxa de distribució i 4,9 milions d’euros en innovació que repercuteix en més de 22 milions d’euros de retorn per a la ciutat de Barcelona. A més, s’inverteix en talent i I+D+i, impulsant projectes d’investigació per valor de 25,6 milions d’euros en col·laboració amb 356 partners (universitats, centres tecnològics, administracions públiques i altres empreses del sector) en l'àmbit internacional.





Marina Arnaldos afirma que “d’aquesta manera es genera una xarxa que multiplica per quatre el coneixement adquirit al llarg d’aquests anys, talent en els nostres professionals i creació de llocs de treball d’alta qualificació. A més dintre Agbar, des de la capital catalana es gestionen serveis transversals de països amb complexes necessitats d’abastiment i recuperació de l’aigua, com els d’Amèrica Llatina”.





L’Associació de Professionals d’Agbar té previst realitzar trobades i reunions amb entitats socials, científiques, polítiques i econòmiques de Barcelona, per tal de donar a conèixer la seva activitat i conscienciar sobre la importància del hub tecnològic Barcelona-Aigua. Treballarà també en la publicació d’articles i estudis per destacar la importància d’una collaboració públic-privada en la gestió de l’aigua, el desenvolupament de les ciutats intelligents i com afrontar els reptes de la crisi climàtica. Organitzarà jornades informatives per donar-se a conèixer entre tots els professionals que formen part del Grup Agbar i poder incorporar-los al projecte associatiu.