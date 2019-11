Metges, farmacèutics i dentistes alerten el perill de comprar medicaments per Internet

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF) i el Consell General de Col·legis de Dentistes han alertat la població dels perills de comprar medicaments per Internet.





Les organitzacions s'han pronunciat així amb motiu de l'aparició d'algunes pàgines web de venda de fàrmacs i productes sanitaris que ofereixen als ciutadans assessorament en línia sobre tractaments, així com la proliferació en xarxes socials de 'influencers' que recomanen tractaments que precisen d'un diagnòstic i d'una prescripció.





En aquest sentit, els consells generals sanitaris han recordat la normativa vigent, en la qual es recull que els únics professionals facultats per receptar medicaments i productes sanitaris subjectes a prescripció són els metges, els odontòlegs i els podòlegs. A més, prossegueixen, són els farmacèutics els únics competents per a la seva dispensació informada, prèvia presentació pel pacient de la corresponent recepta.









"Tal com es desprèn de l'article 1 de el Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació, els únics professionals legalment facultats per a realitzar una prescripció pròpiament dita de medicaments i productes sanitaris subjectes a aquesta prescripció són els metges, els odontòlegs i els podòlegs, cada un d'ells, lògicament, en l'àmbit de les seves competències respectives", ha explicat el president de el Consell General de Dentistes, Óscar Castro Regne.





Per la seva banda, el president de el Consell General de Col·legis Farmacèutics, Jesús Aguilar Santamaría, ha destacat la importància de complir i de fer complir la legislació vigent en aquesta matèria. "Comptem amb una normativa clara que garanteix i protegeix els drets i la salut dels ciutadans. Una seguretat dels pacients que es pot veure compromesa per seguir indicacions o recomanacions de personal no qualificat, ni capacitat per a això. Una realitat que des de la pròpia professió farmacèutica s'està denunciant activament davant les autoritats competents, nacionals i autonòmiques", ha dit Aguilar.





Per la seva banda, el president de el Consell General de Col·legis Oficials de Metges, Serafín Romero, ha comentat que les autoritats sanitàries (estatals, autonòmiques i locals) han de reconèixer les conseqüències derivades d'una indicació medicamentosa sense un previ diagnòstic i prescripció facultativa, així com el "auge de consultes 'on line' realitzades per professionals sense la necessària titulació i sense les competències reconegudes".





Per això, i pel fet que, al seu parer, és un "problema de salut pública a escala nacional", s'ha d'incloure aquest tema "explícitament" entre les prioritats reals de les polítiques de salut i sanitàries, i complir els objectius marcats en matèria de seguretat del pacient i de la iatrogènia.





REQUISITS LEGALS PER VENDRE MEDICAMENTS 'ON LINE'





Així mateix, els consells generals sanitaris han comentat també que, a causa de la proliferació de plataformes 'on line' de venda de medicaments, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va emetre un comunicat a l'agost explicant els requisits per a la venda legal de medicaments.





En el mateix s'explica que, segons el Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància a el públic, a través de llocs web, de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica, només està permesa la venda de medicaments no subjectes a prescripció mèdica, i queda prohibida la venda per procediments telemàtics de medicaments subjectes a prescripció mèdica.





A més, la dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica a través d'Internet únicament Podeu realitzar farmàcies obertes a el públic, legalment autoritzades i que figurin en el llistat publicat per l'autoritat competent. La dispensació ha de ser directa des de la farmàcia, amb intervenció d'un farmacèutic responsable de la dispensació i sense intermediaris.





La normativa també estableix que les comandes es realitzaran directament a l'oficina de farmàcia, a través de la pàgina web habilitat a l'efecte per aquesta, i que el transport dels medicaments des de la farmàcia dispensadora fins al domicili indicat per l'usuari serà responsabilitat de la farmàcia.