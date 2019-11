La 'roja' presenta la seva nova samarreta... i provoca tota mena de reaccions

Els jugadors de la selecció espanyola de futbol han estrenat aquest dimarts les noves equipacions amb les que disputaran el proper estiu l'Eurocopa 2020, amb un disseny innovador i una samarreta a quadres amb diferents tons de vermell sota el lema 'El nostre futbol ens diferencia, el nostre futbol ens uneix'.





Els 23 convocats per Robert Moreno per als pròxims partits davant Malta i Romania van posar a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) amb els seus nous uniformes, amb els quals esperen brillar en la primera Eurocopa de la història que es disputa a múltiples seus, d'elles San Mamés (Bilbao).









La nova equipació celebra el centenari de la primera que va portar l'equip nacional en el seu debut en un torneig internacional, els Jocs Olímpics d'Anvers. Així, a la part posterior del coll es representa un lleó amb una menció a 1920, quan es va produir aquest estrena. L'abillament es completa amb els pantalons i les mitjanes en un blau profund i les bandes en groc intens.





"M'agrada molt. Espero que també agradi als aficionats i que la gaudeixin. Ja només el fet posar-nos-la és un orgull per a tots i tant de bo que puguem guanyar l'Eurocopa", va apuntar Álvaro Morata, que torna a l'equip nacional gràcies a la seva bona ratxa golejadora amb l'Atlètic de Madrid. "Sempre es troba a faltar veure els partits per la tele, estic molt content d'estar altra vegada aquí", ha reconegut.





No obstant això, en les xarxes socials s'ha discutit la divisió de la samarreta en quatre quadrats amb diferents intensitats de color vermell. Alguns usuaris consideren que l'equipació recorda unes estovalles, mentre que altres despatxen la peça com un simple pijama. Opinions per a tots els gustos...