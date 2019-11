Pedro Almodóvar acompanyarà a Antonio Banderas en la inauguració de Teatre del Soho a Màlaga

El director de cinema Pedro Almodóvar acompanyarà aquest divendres, 15 de novembre, a l'actor Antonio Banderas en la inauguració de Teatre de Soho CaixaBank a Màlaga, que alçarà el teló amb el musical 'A Chrous Line'.





Almodóvar no serà l'únic que acudirà a la inauguració de el projecte més personal d'Antonio Banderas, a què ha dirigit en la seva última pel·lícula 'Dolor i glòria', ja que, a més, està prevista l'assistència del productor i germà del cineasta manxec, Agustín Almodóvar, i les actrius Rossy de Palma, Bibi Andersen i Loles León.









Paula Echevarría, Miguel Torres, Fran Perea, Julieta Serrano, Pepón Nieto, Paloma Cuevas, Miguel Ríos, Jaume Ordoñez, Manolo Sarria, Miguel Poveda, Santiago Segura, Fernando Tejero i Rosana Zanetti, seran també partícips d'aquesta inauguració, a la qual també acudiran Índia Martín, Estrella Morente, Javier Conde, Pasión Vega i Nuria Fergó, entre d'altres.





Aquest divendres obrirà les portes aquest espai escènic, de què l'actor, director i empresari malagueny ha dit que "és un teatre per i des de Màlaga". A més, ha assenyalat el diverses ocasions que ara mateix per a ell és "el més important que he fet mai, sens dubte, inclòs Hollywood i Broadway, tot. Aquest és el projecte de la meva vida", encara que "no és un tomba, és una bressol on anem a criar un nen preciós".





El Teatre de Soho Caixabank alçarà el teló amb el musical 'A Chorus Line', una producció de Teatre de Soho CaixaBank, Antonio Banderas i John Breglio. Concebut, dirigit i coreografiat per Michael Bennet, amb llibret de James Kirkwood i Nicholas Dante, música de Marvin Hamlisch i cançons d'Edward Kleban, i guanyador de nou premis Tony i del Pulitzer, aquest musical va suposar un canvi de paradigma pel que fa a la seva concepció, ja que es va inspirar en les experiències reals dels membres del repartiment original.





L'espectacle és un 'revival' de la producció original de Broadway a càrrec de la llegendària Baayork Lee. Coreògrafa i directora, Lee va interpretar a un dels personatges de la producció original, Connie Wong, inspirat en ella mateixa, i porta dirigides més de 35 produccions internacionals de el musical.





Antonio Banderas, promotor, impulsor i creador de el Teatre del Soho CaixaBank, projecte que dirigeix Lluís Pasqual, codirigeix aquest espectacle que compta amb 26 intèrprets en escena i una orquestra en directe, sota la direcció musical d'Arturo Díez Boscovich.