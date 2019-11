'Sonic, la película' estrena tràiler amb el disseny definitiu de l'eriçó dels videojocs de SEGA. El protagonista s'ha modificat després que la primera versió desencadenés les crítiques dels fans i ara, amb un aspecte renovat, es presenta el cartell del film que s'estrena el 14 de febrer.









Va ser el director de la cinta Jeff Fowler qui va anunciar que l'equip de la pel·lícula feia un pas enrere per tornar a treballar en el CGI del personatge, perquè la seva primera adaptació presentava un aspecte hiperrealista que va indignar els fans. Tot i que ja s'havien difós imatges del nou disseny, aquest tràiler és la confirmació definitiva de com serà finalment.





'Sonic, la película', és una aventura familiar basada en la famosa sèrie de videojocs de Sega, que narra com l'eriçó més ràpid del món arriba a la Terra. En aquesta comèdia d'aparença real, Sonic i Tom (James Marsden), el seu nou amic íntim, uneixen les seves forces per defensar el planeta del malvat Dr. Robotnik, interpretat per Jim Carrey i els seus plans per apoderar-se del món.