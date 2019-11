L’Hospital Universitari Dexeus crea una nova Unitat de Part Natural

El centre Dexeus Dona, Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l'Hospital Universitari Dexeus, ha posat en marxa una nova Unitat de Part natural i de baixa intervenció, l'objectiu és millorar l'experiència de les dones que decideixin viure el seu part d'una forma més proactiva, així com facilitar al màxim el desenvolupament fisiològic d'aquest procés.





Aquest tipus de part es realitza des de fa anys a l'Hospital a totes les embarassades que ho sol•liciten, però el nou servei inclou una sala específica per donar a llum en un entorn còmode i relaxant, amb una banyera per realitzar la dilatació a l'aigua durant la primera fase del part, una zona per fer exercicis i una altra de descans per a un acompanyant. Les dones que s'acullen a aquesta opció estaran acompanyades de forma permanent per una llevadora de l'Hospital per assistir el seu part.









“El nostre objectiu és escoltar a la futura mare i decidir amb ella com vol que sigui el naixement del seu nadó, respectant els seus desitjos sempre tenint en compte que ens trobem en un entorn hospitalari en el qual la seguretat de mare i fill són la màxima prioritat” ha explicat Maria Vilarrubias, llevadora i supervisora de l'Àrea d'Obstetrícia de l'Hospital Universitari Dexeus.

A més d'assistir el part, la llevadora acompanyarà a la futura mare en una visita personalitzada a la sala de part natural, i realitzarà una visita a planta per aconsellar a la mare sobre les cures necessàries en el postpart, i com a hospital acreditat per UNICEF com centre IHAN (Iniciativa a la Humanització de l'Assistència al Naixement i la lactància), la llevadora també li oferirà assessorament sobre lactància materna.





Un part més humanitzat





La iniciativa respon a la demanda d'un part més respectat i menys medicalitzat, que cada vegada demanen més dones, per tal d'augmentar la seva capacitat de control sobre aquest procés, però sense renunciar a la seguretat i als avenços mèdics i tecnològics que ofereix el entorn hospitalari. Es tracta d'una tendència en alça, que en el nostre centre demana un 25% de les embarassades, com demostren els resultats d'una recent enquesta que va realitzar Dexeus Dona al 2018 entre els seus pacients. Un 80% d'elles, a més, també van sol•licitar una visita amb la llevadora abans de donar a llum per rebre assessorament sobre el part i la lactància.





L'Hospital Universitari Dexeus ofereix, a més, un equip de ginecòlegs de guàrdia les 24 hores, quiròfans ubicats a la mateixa planta en què es troba la nova sala de part natural, i una Unitat de Neonatologia i UCI Neonatal de nivell III, que és el qual ofereix un nivell assistencial més elevat

La demanda creixent d'un part més natural ha fet que molts hospitals s'hagin posat a disposició dels seus pacients sales de part específiques, que es caracteritzen per un ambient més acollidor i menys hospitalari. Encara que no existeix un registre del nombre de dones que opten voluntàriament per tenir un part natural, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya existeix des de fa anys la possibilitat d'acollir-se a l'anomenat Pla de part, un document que permet a l'embarassada expressar per escrit quines són les seves preferències en relació a aquest procés i l'atenció mèdica que desitja rebre.





Aquest document es basa en les recomanacions de la Guia Pràctica Clínica d'Atenció al Part Normal publicada pel Ministeri de Sanitat en l'any 2010, i s'ajusta a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a les cures durant el part , que recentment ha actualitzat, entre les que s'inclou la de no realitzar episiotomies de forma rutinària o utilitzar oxitocina per accelerar el treball de part si no és necessari.









Minimitzar els riscos





Segons explica el Dr. Alberto Rodríguez Melcón, cap del Servei d'Obstetrícia de Dexeus Dona, "en el nostre centre, sempre s'intenta respectar al màxim la voluntat de la mare, tant si opta per un part natural com si no, ja que el part respectat no és una qüestió només de com i on es porta a terme, sinó de la manera en la qual s'acompanya a la mare i se l'ajuda a prendre les decisions. Però de vegades es donen circumstàncies en què és inevitable la intervenció mèdica, com passa quan un part no progressa, el nadó mostra algun signe de patiment fetal o la mare presenta alguna complicació, com una emergència hemorràgica”.





Moltes d'aquestes situacions ocorren en pacients que no presenten factors de risc i, tenint en compte el progressiu augment de l'edat en què les dones afronten la maternitat a Espanya, és previsible que es produeixi un increment de la freqüència de complicacions. “Per això és fonamental que la possibilitat de dur a terme un part natural s'ofereixi en centres que compten amb la infraestructura necessària per garantir el mínim risc, tant per a la mare com per al nadó”, puntualitza el Dr. A. Rodríguez Melcón.





Una ampliació necessària





La creació de la nova Unitat de Part Natural s'emmarca dins d'un projecte més ampli de renovació de l'Àrea d'Obstetrícia de l'Hospital Universitari Dexeus, que ha permès reestructurar aquesta àrea i augmentar tant l'espai disponible (gairebé 1.000 m2) com el nombre de sales de part, quiròfans i boxes d'urgències, per tal de potenciar aquest servei, que actualment atén uns 3.000 parts a l'any.





Tot i que el nombre de naixements a Catalunya i a Espanya, en general, tendeix a la baixa, el nostre centre és un referent en salut de la dona i tècniques de reproducció assistida, així com en embarassos d'alt risc, pel que rep una important demanda assistencial. “Només l'any passat, la nostra Àrea d'Obstetrícia va atendre més de 30.000 visites, va realitzar prop de 43.000 proves i tractaments mèdics i va dur a terme més de 20.000 ecografies. L'actual ampliació del Servei d'Obstetrícia permetrà, per tant, millorar l'atenció a les nostres pacients durant el procés del part”, afegeix el Dr. Rodríguez Melcón.