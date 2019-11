Retencions a Irun i tall dels accessos a Barcelona en la segona jornada de protestes del Tsunami

L'AP-8, cap al peatge fronterer d'Irun, sentit França, registrava, a les 19.00 hores d'aquesta tarda, retencions que aconseguien els 11 quilòmetres com a conseqüència de la crida de Tsunami Democràtic a bloquejar la frontera i a causa de la intensa circulació de camions, després del dilluns festiu a França.





Segons han informat fonts del Departament basc de Seguretat, el trànsit ha començat a alentir-se en el carril dret passades les 15.00 hores, perquè la circulació de camions, en algun moment, han quedat detinguts en la via.





Passades les sis de la tarda, s'ha intensificat també el trànsit d'una altra mena de vehicles en els carrils cap a Irun, a la frontera entre Guipúscoa i França, i s'han originat retencions, amb trànsit lent de fins a 11 quilòmetres, que han arribat fins a Errenteria.





No obstant això, en el pas de Biriatou cap al país gal, no s'ha registrat cap retenció i les cues de vehicles s'han produït en sentit invers.









TALLEN ELS ACCESSOS A BARCELONA





Diversos centenars de manifestants convocats per CDR han tallat la tarda d'aquest dimarts els accessos a Barcelona per l'avinguda Diagonal, l'avinguda Meridiana i la Gran Via de Barcelona, en protesta per la sentència de l'1-O.





A la Diagonal, uns 200 integrants dels CDR han tallat completament l'avinguda a l'altura de Maria Cristina a les 19.30 hores, i els independentistes concentrats han cantat lemes com 'Llibertat presos polítics', 'Ni oblit ni perdó. 1 d'octubre' i 'Fora, fora, fora, la justícia espanyola'.





Després de la pancarta 'Independència pels drets de totes', una columna de manifestants ha tallat la Diagonal procedent de Gran Via de Carles III, tot i que han obert el pas a una ambulància a l'crit de 'Ambulància', felicitant després amb un breu aplaudiment.