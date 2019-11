Mossos i Policia desallotgen els manifestants independentistes de les vies tallades de Girona

Les vies AP-7, A-2 i la N-II acumulen fins a 18 quilòmetres de cues en diversos punts de la via al seu pas per comarques de Girona com a conseqüència dels talls per manifestacions de Tsunami Democràtic.









Els Mossos d'Esquadra han desallotjat els manifestants convocats per Tsunami Democràtic i CDR en l'AP-7 al seu pas per Salt (Girona), i aquests han respost llançant pedres.





Una desena de furgonetes de la Brimo dels Mossos d'Esquadra han arribat a la manifestació de Tsunami Democràtic en l'AP-7, al que els manifestants han respost encenent una barricada en la zona nord del tall, i la Policia Nacional ha arribat a la zona per sentit sud.









Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'A-2 registra cinc quilòmetres a l'altura de Fornells de la Selva (Girona) en sentit nord.





La carretera N-II registra aturades de el trànsit "importants" de més de deu quilòmetres entre Fornells de la Selva i Girona en els dos sentit de la marxa, mentre que a l'AP-7 hi ha cues de tres quilòmetres en sentit sud en el desviament de la sortida 6.













Prop de 400 manifestants de Tsunami Democràtic que tallen l'AP-7 a l'altura de Salt (Girona) segueixen, després d'unes 15 hores, en l'asfalt i mantenen unes nou línies de barricades amb troncs d'arbres tallats prop de la via, material d'obra i pneumàtics, entre altres objectes.





També han trencat ampolles de cristall sobre la calçada, en la qual també han clavat pals de ferro i han fet algunes fogueres.





En la megafonia de la mobilització, s'han ofert cotxes per a marxar-se, encara que també han donat llibertat a qui vulgui quedar-se, malgrat que Tsunami ha donat per aconseguits els seus objectius.





Entre barricades, hi ha 150 vehicles, entre cotxes, camions i algun autobús, a que els seus passatgers han atès voluntaris i personal de cossos d'emergències de la Generalitat.













ASSISTÈNCIA MÈDICA





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha realitzat vuit assistències sanitàries durant les últimes 24 hores a les mobilitzacions de Tsunami Democràtic a l'AP-7, de les quals cap d'elles ha revestit gravetat.





Cinc de les atencions es van produir a la manifestació de Tsunami Democràtic a la Jonquera (Girona) i les altres tres a la mateixa autopista però a l'altura de Girona.





Les atencions de la Jonquera van ser dos trasllats i 3 altes 'in situ', mentre que les de Girona han estat tres trasllats.





Voluntaris i personal de cossos d'emergències de la Generalitat han atès a diversos passatgers a l'AP-7 a l'altura de Salt (Girona), segons han informat els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil.





Durant la matinada, s'ha donat assistència als vehicles i passatgers d'autobús atrapats, que han estat traslladats a les seves destinacions per altres mitjans.





Voluntaris de Protecció Civil a Salt, de l'Associació de Voluntaris Protecció Civil de Girona i de l'Ajuntament de Sant Gregori (Girona) van repartir entrepans, aigua i mantes juntament amb Creu Roja de Catalunya.





Passatgers d'autobusos han estat portats a el pavelló de Salt (Girona) durant unes hores, però cap a les 8 hores del matí ja no queda ningú en l'espai.





També van participar en l'operatiu tècnics d'Emergències, Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra.





TSUNAMI DÓNA PER ACONSEGUITS ELS OBJECTIUS





Tsunami Democràtic dóna per assolits els objectius de les protestes per la decisió de l'1-O convocades des de dilluns amb manifestacions en autopistes frontereres amb França, com l'AP-7 a Girona i l'AP-8 a Irun, i s'ha felicitat per l'"èxit absolut" aconseguit.





En un comunicat difós pels seus canals de Telegram i Twitter, afirma: "Un gran aprenentatge perquè la propera acció sigui més eficaç i més reeixida".





"Donem l'objectiu per assolit a l'AP-7 per tancar la mobilització prevista aquests tres dies", diu, i assegura que es posa a preparar les noves accions amb la força de la gent.





CDR





Els CDR Catalunya s'han felicitat aquest dimecres per les accions de protesta d'aquests dies i les pèrdues econòmiques que s'han generat amb el bloqueig de les mercaderies procedents d'Europa, i asseguren que el caos continuarà: "Independència o barbàrie".





En un comunicat difós en el seu compte de Twitter, parlen del començament d'un "nou cicle d'accions de la revolta popular" iniciades fa un mes que, juntament amb les protestes que ha convocat Tsunami Democràtic, han trencat la normalitat.





"Avisem Pedro Sánchez, el Govern de La Moncloa, Quim Torra, el Govern de la Generalitat, els partits independentistes i la UE que aquesta serà la situació" fins aconseguir l'amnistia de 40 presos independentistes, la retirada dels efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, la destitució del conseller Miquel Buch i fer efectiva la declaració d'independència.