El trencament d'aneurisma cerebral es confon amb migranya en el 26 per cent dels casos

El 26 per cent dels casos d'hemorràgia subaracnoïdal, o aneurisma cerebral, es diagnostica malament i es confon amb una migranya, segons un estudi amb més de 400 pacients realitzat per metges de l'Hospital de la Mar i investigadors de l'Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), i que s'ha publicat a la revista 'Stroke'.













L'hemorràgia subaracnoïdal és una patologia cerebrovascular greu, amb una elevada mortalitat i gran probabilitat de deixar seqüeles, en la qual, la rapidesa en el diagnòstic pot suposar la diferència entre un bon i un mal pronòstic per al pacient. Aquest estudi és el primer del seu tipus publicat en els últims 15 anys en el món i el primer a Espanya.





Els principals símptomes d'aquesta patologia són un mal de cap sobtat i de gran intensitat, que sovint es pot confondre amb una migranya, així com rigidesa a la zona cervical de coll. De fet, aquest i la contractura cervical són els diagnòstics que més sovint reben els pacients amb un diagnòstic inicial incorrecte.





La majoria dels errors diagnòstics inicials es produeixen fora de l'hospital (més de l'60%) i un 5 per cent dels pacients arriben a consultar fins a 5 ocasions a un professional mèdic abans de rebre el diagnòstic correcte. En moltes ocasions, l'única manifestació inicial pot ser aquest mal de cap d'inici brusc.





Atès que aquesta és una consulta mèdica molt freqüent i que la prevalença dels aneurismes cerebrals és baixa, identificar els pacients amb risc no sempre és fàcil.





En l'estudi, el retard mitjà en rebre tractament va ser de fins a 7 dies en els casos de diagnòstic inicial incorrecte, davant menys d'un dia en els correctament diagnosticats. En el total dels pacients analitzats, menys de la meitat, 4 de cada 10, van patir seqüeles per la malaltia. El diagnòstic erroni es va associar amb un increment del 12 per cent de probabilitat de patir seqüeles en els pacients que van consultar per mal de cap.