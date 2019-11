Bagul Weekend, un market de moda solidari per ajudar persones sense llar

Estimular la solidaritat dels nostres conciutadans amb els menys afavorits no consisteix només en demanar, sinó també en fer-ho amb imaginació, de tal manera que l'acte de despreniment constitueixi, alhora, una cerimònia lúdica. Així ho van entendre Emma Pueyo, Eva Tomás, Cristina Cerqueda, Marta Domingo i Helena Perelló, cinc dones vinculades a el món de la comunicació que, constatant les devastadores conseqüències humanes de l'èxode sirià, van idear una forma de donar diners que suposava, alhora, un bella experiència. D'aquesta manera va sorgir fa quatre anys "Baúl Weekend".





Es tracta de recaptar diners per l'ONG Arrels Fundació per tal de dotar d'allotjament nocturn persones sense llar de la ciutat de Barcelona. Però en comptes de demanar diners per a això són més, van idear una fórmula imaginativa que permet participar-hi de dues maneres: d'una banda, aquells que donen peces i accessoris exclusius que han deixat d'utilitzar i, d'altra, les persones interessades a adquirir-los a preus molt avantatjosos.





Per a la quarta edició d'aquesta proposta es compta amb la col·laboració de rellevants figures de vida social i de l'univers de la moda, com ara Vanesa Lorenzo, Carles Juan Avellaneda, Martina Klein, Àlex Corretja, Miranda Makaroff i Patry Jordán, que cediran a tals efectes peces de la seva propietat que seran venudes sota el seu nom.





"Baúl Weekend" tindrà lloc el dissabte 16 i diumenge 17 a l'Espai Corella situat a Diputació 248, cantonada Rambla Catalunya.





Cal recordar que en les tres edicions anteriors es van recaptar 170.000 euros que van ser destinats a Save the Children, Proactiva Open Armes i Somriures de Bombai.