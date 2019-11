David Villa s'acomiada com a jugador de futbol professional

El davanter espanyol David Villa, màxim golejador històric de la selecció espanyola i exjugador entre d'altres de l'València CF, FC Barcelona i Atlètic de Madrid, ha anunciat aquest dimecres el final de la seva carrera esportiva a l'acabament de la temporada al futbol japonès, on actualment milita al Vissel Kobe.





"Després de 19 anys com a professional he pres la decisió de deixar el futbol a al final de temporada. Gràcies a tots els equips, entrenadors i companys que m'han permès gaudir d'aquesta cursa somiada. I a la meva família per sempre recolzar-me en els moments difícils ", va assenyalar David Villa en el seu compte oficial de Twitter.









El 'Guaje', que al desembre complirà 38 anys, va apuntar que el seu "objectiu" és posar-li la guinda a la seva carrera esportiva amb "la Copa Emperador", el proper 1 de gener, amb el Vissel Kobe. "A partir de llavors, seguiré gaudint amb tots els projectes en què estem treballant amb el 'DV7 Group'. Gràcies per tot el vostre afecte", ha sentenciat.





D'aquesta manera, s'acomiada de el futbol un dels millors davanters que ha donat el futbol nacional, que va portar el seu olfacte golejador allà on va jugar i que compta amb un palmarès impecable. No li falta cap trofeu, ni a nivell de clubs ni a nivell de selecció, on va formar part de la generació que va conquistar l'històric triplet Euro-Mundial-Eurocopa de 2008 a 2012, tot i que no va jugar el torneig continental de 2012 per lesió.





Els inicis del de Tuilla van ser en el Real Sporting, on ja va deixar clar que tenia un idil·li amb la porteria rival i que va fer que els clubs de Primera Divisió es fixessin en ell. Així, el Reial Saragossa va ser el que el va fitxar per menys de tres milions per a fer-lo debutar en la màxima categoria.





Amb l'equip aragonès va conquistar la Copa d'Rei, batent en la final, i amb gol inclòs, a el Reial Madrid. Mesos després, va guanyar amb els aragonesos la Supercopa d'Espanya davant el València, que seria precisament el seu següent equip a l'pagar la seva clàusula de rescissió de 12 milions d'euros.





Amb el conjunt 'che' va estar cinc campanyes, va marcar més d'un centenar de gols en Lliga i va aixecar una altra Copa d'el Rei, el 2008, vencent a el Getafe a la final. El Barça ja s'havia fixat en les seves prestacions i va posar 50 milions per emportar-se'l a formar davantera amb Leo Messi, encara que només va estar tres de les quatre temporades signades i els seus registres golejadors van baixar una mica per la influència de l' '10'.





Vila va completar el seu palmarès amb el Barça a l'guanyar dos títols de lliga (2011 i 2013), la Lliga de Campions de 2011, on va deixar un gran gol a la final contra el Manchester United, la Supercopa d'Europa de 2011 i el Mundial de Clubs de 2011. Precisament, en aquesta última cita, va patir una greu lesió a l'fracturar la tíbia, el que li va impedir estar en l'Eurocopa de 2012.





Després d'un tercer any al Barça, i per tot just 5 milions, va posar rumb a l'Atlètic de Madrid, on va continuar brillant i va ajudar a la inesperada conquesta de la Lliga en 2014 ja que l'equip arribés a la final de la Champions, perduda davant el Reial Madrid a Lisboa.





A partir d'aquí, el 'Guaje' va sortir de el futbol espanyol i va passar pel Melbourne City australià, després pel New York City nord-americà i finalment pel Vissel Kobe, on es va reunir amb el seu amic Andrés Iniesta i es va creuar en la lliga autòctona amb Fernando Torres.





FOTO: @ Guaje7Villa





59 GOLS AMB LA 'ROJA'





A nivell internacional, el davanter de Tuilla deixa el futbol amb el rècord de gols de la selecció espanyola, amb un total de 59, el primer d'ells davant Eslovàquia en el 'play-off' de classificació per al Mundial de 2006, i l'últim a l'intranscendent duel davant Austràlia amb el qual Espanya es va acomiadar de l'Mundial del Brasil de 2014.





Peça clau tant per a Luis Aragonés com per Vicente de el Bosc, va ser el 'Savi d'Hortaleza' el qual el va fer debutar amb la 'Roja' el 9 de febrer de 2005 davant San Marino. A partir d'aquí, excepte per la seva esmentat lesió de 2011, va ser indiscutible amb el combinat nacional, on va formar una bona parella precisament amb Fernando Torres.





Al costat del 'Niño', aquest duo va anotar gols primordials com en l'Eurocopa de 2008, la final contra Alemanya no va poder jugar per haver-se lesionat en les semifinals davant Rússia, i, sobretot, en l'històric Mundial de Sud-àfrica de 2010.





Un doblet a Hondures, el 0-1 en el duel clau davant Xile, i els gols que van donar els bitllets a quarts i semifinals contra Portugal i Paraguai respectivament van ser vitals en el recorregut de la selecció i li van valer acabar com 'pitxitxi' de l'torneig empatat amb Thomas Müller i Wesley Sneijder.





Després de perdre l'Eurocopa de 2012, va continuar sent fix en les convocatòries i també va estar al Mundial del Brasil de 2014, on va semblar posar fi a la seva carrera internacional. De fet, així semblava fins que, de forma inesperada, Julen Lopetegui va convocar el 2017 per als duels davant Itàlia i Liechtenstein, jugant uns minuts davant la 'Azzurra' al Santiago Bernabéu.





Ara, quan acabi la seva etapa al Vissel, afrontarà un nou repte ja que el seu grup d'inversió s'ha fet amb el Queensboro FC novaiorquès, nova franquica de la USL. "És un somni ajudar a construir aquest club de futbol a Queens i no podria triar una millor ubicació", va explicar l'asturià.