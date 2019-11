Cada 39 segons mor un nen per pneumònia, fet que el 2018 es va traduir en un total de 800.000 víctimes, la majoria d'elles menors de dos anys, d'acord amb les dades que es mostren en una nova anàlisi elaborat pel Fons de les Nacions Unides (ONU) per a la Infància i UNICEF, entre altres entitats, sobre la incidència d'aquesta malaltia en nens al llarg de l'any passat.









D'aquestes víctimes, 153.000 van morir en el seu primer mes de vida. Des de l'ONU també destaquen que més de la meitat d'aquestes defuncions es van concentrar en cinc països: Nigèria (162.00), Índia (127.000), el Pakistan (58.000), la República Democràtica de Congo (40.000) i Etiòpia (32.000).





Els nens d'alt risc de contraure pulmonia, causada per bacteris, virus o fongs i caracteritzada per dificultar la respiració mentre els pulmons s'omplen de pus i altres fluids, són els que tenen sistemes immunitaris febles a causa de la desnutrició, a més dels que pateixen altres infeccions com el VIH i els que els que viuen en zones altament contaminades.





La pneumònia és prevenible amb vacunes i es pot tractar amb antibiòtics barats quan se li diagnostica correctament. No obstant això, desenes de milions de nens no són vacunats i un de cada tres amb símptomes de el patiment no rep la cura mèdica essencial. A més, els que presenten quadres greus poden requerir tractaments amb oxigen, una variant rares vegades disponible en els països més pobres.





El 2018, uns 71 milions de nens no van rebre les tres dosis recomanades de la vacuna pneumococ i el 32 per cent dels casos de menors sospitosos de tenir pulmonia no van acudir a cap centre de salut, una dada que s'eleva a 40 per cent entre els petits més pobres dels països de renda baixa i mitjana.





La directora executiva d'UNICEF, Henrietta Fore, ha subratllat la urgència d'inversions per frenar l'epidèmia. "Només portant mesures de prevenció i tractaments eficients i barats als llocs on els nens els necessiten podrem salvar milions de vides", ha apuntat.