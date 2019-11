Greta salpa en catamarà per assistir a la Cimera del Clima a Madrid

L'activista sueca Greta Thunberg ha anunciat que partirà aquest dimecres en catamarà des de l'estat de Virgínia (EUA) cap a Madrid per assistir a la XXV Cimera del Clima, que tindrà lloc entre el 2 i el 13 de desembre després que s'hagi suspès a Santiago de Xile per la situació al país.





Greta, que no viatja en avió per les altes emissions de gasos d'efecte hivernacle que genera aquest mitjà de locomoció, va demanar ajuda a través de la xarxa social Twitter per mirar d'arribar a temps a Madrid un cop es va conèixer el canvi de ciutat.









En un missatge que ha publicat en les xarxes socials, la impulsora del moviment JoventutXClima ha anunciat que la seva petició ha estat atesa i que aquest mateix dimecres al matí salparà des de l'estat Virginia cap a Europa.





Segons ha relatat, dos australians i una anglesa li han ofert travessar l'Oceà Atlàntic a bord del catamarà 'La Vagabonde', de 84 peus d'eslora (25,6 metres de llarg). "Molt contenta de poder dir que amb sort arribaré a la COP25 a Madrid", ha indicat.





El Govern de Pedro Sánchez va oferir a la jove l'ajuda d'Espanya per arribar a la Cimera del Clima i, en cas que finalment no fos possible, va avançar que facilitaria que hi participés "de manera remota", és a dir, mitjançant videoconferència.