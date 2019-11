CaixaBank guardona la Fundació Osborne i a la Fundació Konecta en els Premis Solidaris

CaixaBank ha organitzat a Madrid la segona edició dels Premis Solidaris sobre les millors iniciatives en l'àmbit de la filantropia i el mecenatge amb impacte directe en la societat, i entre els guardonats hi ha dues iniciatives andaluses, la Fundació Osborne i la Fundació Konecta.





En el cas de la Fundació Osborne, ha assenyalat Caixabank a través d'un comunicat, el premi se li concedeix a el millor projecte per la seva col·laboració amb Càritas, Fundació Once i la Universitat de Cadis per promoure la formació dels joves orientada a afavorir la seva ocupabilitat , fomentant la cultura de l'emprenedoria i la innovació.





Mentre que en el cas de la Fundació Konecta se li reconeix amb el premi la millor trajectòria en l'àmbit de la filantropia per la seva dilatada experiència en aquests àmbits, que ha estimat exemple d'un permanent compromís amb la societat.









Els finalistes a el millor projecte van ser la Fundació Juegaterapia, pel projecte 'El jardín de mi hospital', i la Fundació Enriqueta Villavecchia, pel projecte 'Cuenta conmigo'.





En la categoria de millor trajectòria les dues finalistes van ser la Fundació Espurna i la Fundació Fontilles, totes dues amb un sòlid recorregut. En aquesta edició s'han presentat 68 candidatures de tot Espanya.





Guanyadors i finalistes han rebut el premi de mans de el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, que ha estat acompanyat de el director territorial de CaixaBank a Madrid, Rafael Herrador, i de el director executiu de Banca Privada i Banca Premier, Víctor Allende.





El jurat ha comptat amb la col·laboració de el director general de l'Associació Espanyola de Fundacions, Silverio Agea; la directora general de la Fundació Lleialtat, Ana Benavides; i el subdirector general de Fundació Bancària 'la Caixa', Marc Simón, que, juntament amb Juan Antonio Alcaraz i Victor Allende, han analitzat les candidatures. Jordi Casajoana, director de col·lectius de valor i filantropia de Banca Privada, ha estat l'encarregat de presentar la jornada.





Aquests premis s'emmarquen en el 'Projecte de Valor Social' de CaixaBank Banca Privada, que ajuda els clients a identificar el seu propi projecte filantròpic i trobar la forma més eficient de fer-ho realitat, amb resultats concrets i mesurables.





El 'Projecte de Valor Social' s'ha dissenyat amb una metodologia que permet aplicar a la filantropia els mateixos criteris i principis amb els quals es regeixen la resta de les inversions patrimonials. D'aquesta manera, tot projecte filantròpic inclòs en el programa ha d'incorporar la definició d'uns objectius concrets, un seguiment periòdic i un mesurament de l'impacte aconseguit.





La tipologia de productes i serveis filantròpics que es posen a disposició dels clients van des de productes d'Inversió Socialment Responsable a la col·laboració amb els projectes impulsats i gestionats per l'Obra Social 'la Caixa'.





CaixaBank Banca Privada ofereix als seus clients accés a formació i a esdeveniments per millorar la seva formació sobre els àmbits del seu interès. CaixaBank Banca Privada compta amb una proposta de valor adaptada a les necessitats de cada client que ofereix des de l'assessorament independent fins els millors serveis en execució.





El model de banca privada de CaixaBank combina el servei de les més de 4.500 oficines de Grup i el suport de l'equip de més de 600 professionals especialitzats en Banca Privada. Compta amb 52 centres de banca privada distribuïts per tot Espanya. Al tancament del 2018, CaixaBank Banca Privada comptava amb 60.023 clients, i amb 64.912.000 d'euros en actius sota gestió.





En línia amb el Pla Estratègic de CaixaBank, el negoci de banca privada centra la seva estratègia en l'alta qualificació, compromís i talent dels gestors de l'entitat, i els últims avenços tecnològics, amb l'objectiu d'oferir la millor experiència de client en qualsevol moment i en qualsevol lloc.





CaixaBank ha estat triada en 2019 com 'Millor entitat de banca privada a Espanya' per les revistes The Banker i PWM, de el Grup Financial Times, pel seu lideratge amb una proposta de valor en constant evolució, la seva àmplia gamma de productes i serveis, la seva decidida aposta per la millor experiència de client i la seva innovació contínua.