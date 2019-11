Els pressupostos de Colau superen el primer tràmit gràcies a l'abstenció d'ERC

La comissió extraordinària d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres ha aprovat inicialment la proposta de pressupostos de el govern municipal d'Ada Colau per a l'any 2020 amb els vots a favor de BComú i PSC, l'abstenció d'ERC, i els vots en contra de JxCat, Cs, PP i BCN Canvi.









El regidor de Pressupost, Jordi Martí, ha dit que vol negociar "fins a l'últim moment" per aprovar aquests pressupostos, i ha admès que les converses de Govern s'estan centrant a ERC i JxCat, encara que també creu que la seva proposta està més propera a el que expressen els republicans.





Ernest Maragall (ERC) ha lamentat la "falta d'ambició" del pressupost, i diu que l'abstenció no significa un suport en el tràmit definitiu, i Elsa Artadi (JxCat) ha criticat que s'hagi convocat aquesta votació amb només 48 hores d'antelació , encara que diu que seguiran treballant en els comptes.





Martí ha detallat que es preveu un increment dels ingressos del 9,2%, i que la despesa també planteja un augment de 250,8 milions, un 9,5% més que en els comptes de 2019, que són fruit de la pròrroga pressupostària, i ha coincidit amb tots els partits que els comptes han de preveure un entorn macroeconòmic "incert".





També ha destacat que la proposta s'encamina al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i l'impuls a l'activitat econòmica i l'ocupació de qualitat, a més d'augmentar la resposta en seguretat i convivència.





MARAGALL I ARTADI





Maragall ha dit que veu insuficient la proposta inicial del Govern municipal per la seva falta d'ambició progressista i transformadora, que queda lluny de la valentia, i ha insistit a no confondre la seva abstenció amb un 'sí': "Hi ha la mateixa distància entre l'abstenció i el 'sí' que entre l'abstenció i el 'no', i no dubtarem a recórrer-la".





Artadi també ha demanat uns pressupostos més ambiciosos i expansius que incloguin polítiques més disruptives i ha enlletgit que l'Ajuntament és poc exigent amb el Govern central, per a finalment augurar que els comptes no prosperaran: "Anar sumant ingressos que no sabem si tindrem em sembla de poc rigor".





CS, PP I BCN CANVI





Luz Guilarte (Cs) ha retret al Govern municipal la seva "pèssima capacitat per a la gestió econòmica i falta de rigor i transparència", i ha dit que sustenten els pressupostos amb un augment desmesurat d'impostos i en uns ingressos que depenen d'altres administracions públiques i de l'augment del deute, segons ella.





El president del PP a Barcelona, Josep Bou, ha demanat no pujar impostos i rebaixar la despesa "supèrflua i innecessària" per a fer front a la recessió econòmica que es preveu, mentre que la regidor de BCN Canvi Eva Parera ha lamentat no haver pogut treballar el document en les condicions i el temps necessari.