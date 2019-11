Casa Vicens Gaudí celebra el seu aniversari com a museu amb entrades a meitat de preu

La Casa Vicens Gaudí de Barcelona, el primer projecte de l'arquitecte català, celebra el seu segon aniversari com a casa museu oberta al públic amb quatre dies d'entrades a meitat de preu --del 14 al 17 de novembre-- per agrair "la recepció" dels espectadors, amb visites de més de cent nacionalitats des de la seva obertura.





Aquest dimarts, la institució ha fet una valoració positiva de la seva activitat en un comunicat i assegura que "ha aconseguit posicionar-se com un dels atractius turístics de la capital catalana malgrat l'àmplia oferta de monuments i museus que hi ha a la ciutat".









Casa Vicens col·labora per segon any consecutiu amb el festival de videoart LOOP i serà un dels espais que acollirà l'exposició col·lectiva 'The Bee Who Forgot the Honey', del 12 al 14 de novembre, amb l'obra de l'artista belga David Claerbout 'The pure necessity', que es podrà veure en un dels seus dormitoris.





L'exposició, comisariada per Aurélien Le Genissel, presenta "una nova mirada a la noció del paisatge sota el concepte de l''inapropiable', desenvolupat pel filòsof italià Giorgio Agamben, que retrata com el paisatge no és un objecte que es pugui comprar, utilitzar o posseir".