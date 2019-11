Restablerta la circulació d'AVE entre Girona i Figueres

A les 18.00 hores, Adif ha restablert la circulació de trens entre Girona i Figueres en comprovar que no existia cap tipus d'invasió de la zona de vies a la línia d'Alta Velocitat. Durant el tall s'han vist afectats cinc trens d'Alta Velocitat.





Per minimitzar l'afectació als clients s'han encaminat a serveis Regionals per via convencional.





Derivat d'aquesta interrupció d'Adif, realitzada de forma preventiva, es podrà registrar algun retard puntual durant la tarda.