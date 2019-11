La Diputació de Barcelona destaca el paper de municipis i regions per implantar els ODS

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha destacat aquest dimecres els rols dels governs locals i regionals que "fa temps que estan liderant els canvis per implantar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)".









Ho ha dit en el comitè executiu de el Congrés Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que s'està celebrant a la ciutat sud-africana de Durban, on ha avançat l'informe 'Gold' que presentarà aquest dijous al cinquè congrés de la CGLU, ha informat la Diputació en un comunicat.





D'aquest informe també ha subratllat que no només posa en relleu el lideratge dels municipis i les ciutats per implantar els ODS, sinó també les agendes mundials aprovades fa quatre anys, "encara que hi hagi governs estatals que no hagin assumit els compromisos en qüestió o es hagin retirat".