Nadal ressuscita davant Medvédev i es manté viu a Londres

El tennista espanyol Rafa Nadal ha estrenat el seu caseller de victòries en les Finals de l'ATP després de signar aquest dimecres una gran remuntada davant el rus Daniil Medvédev (6-7 (3), 6-3 i 7-6 (4)) i es jugarà el pas a semifinals en el seu últim partit de la fase inicial davant el grec Stefanos Tsitsipas.





Després de la seva clara derrota en l'estrena davant l'alemany Alexander Zvérev (6-2, 6-4), Nadal necessitava una victòria en aquesta segona jornada per seguir depenent de si mateix a l'O2 de Londres i ho va aconseguir tot i que va estar contra les cordes en el tercer set, on va dur a aixecar una pilota de partit i un 1-5 en contra.





Malgrat veure superat en moltes fases del partit, el balear no va perdre la fe i va saber estar a l'aguait quan el seu rival va començar a encadenar errors amb el partit pràcticament guanyat. No va poder rematar Medvédev la revenja de l'últim US Open, on es va quedar a les portes del títol, i va deixar esfumar el seu avantatge entre gestos irònics al seu entrenador, a què aixecava el polze cada vegada que fallava un punt.