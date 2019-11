El president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), Juan Molas, ha assegurat que el 40% de les places de l'Imserso a Catalunya per al mes de novembre s'han quedat sense cobrir.





Així ho ha informat aquest dimecres durant la presentació de l'Observatori de la Indústria Hotelera Espanyola, en la qual ha matisat que més enllà de la situació política i social que travessa actualment la comunitat, és una destinació que durant els mesos d'hivern sol registrar menors vendes per temes climatològics.





Molas també ha quantificat la caiguda de 52.000 estades (el 12% de places sense cobrir) a Benidorm, una de les destinacions més demandades pels grans, i d'altres "destins estrella" com Costa del Sol, amb el 14% de vacants i Cadis, amb el 15%.





Respecte a aquesta caiguda, Molas ha criticat la tardança en la realització i la publicació dels plecs, que ha endarrerit la venda dels viatges. No obstant, ha assegurat que hi ha una "bona previsió" per Nadal i, sobretot, per als mesos de febrer, març i abril, si bé ha negat que hi hagi persones en llistes d'espera.









ELS HOTELERS, "MOLT PREOCUPATS" PER LA SITUACIÓ A CATALUNYA





"Des del sector hoteler han mostrat la seva preocupació per la situació política a Catalunya perquè no li veuen una solució a curt termini, mentre les parts se senten a dialogar i busquin les solucions adequades", ha lamentat Molas.





En aquest sentit, ha assegurat que des del sector compten amb dades que reflecteixen una paralització de les reserves durant els dies de major tensió a la ciutat.





"La marca 'Barcelona' és tan potent que de moment ha aguantat molt millor del que podíem preveure, sobretot quan es veien les imatges a nivell nacional i internacional", ha assenyalat Molas.





No obstant, ha advertit que aquesta situació anòmala política i social pot perjudicar el turisme de congressos i convencions, que ha destacat els darrers anys a la Ciutat Comtal. Per aquest motiu, des del sector han fet una crida a la "prudència i a la consciència", a el temps que han demanat als responsables polítics que "actuïn en conseqüència".





RECLAMA A EL NOU GOVERN UN PLA ESTRATÈGIC PER AL SECTOR





El president de Cehat ha reclamat a el pròxim Govern que dissenyi, amb la participació del sector privat, un pla estratègic que reculli reformes estructurals per al sector.





A més, ha sol·licitat l'atenció a la regeneració i implantació de destins "madurs", que representen el 20% del total de pernoctacions a Espanya, així com la captació de nous mercats o una major dotació a Turespaña.





Sobre el pròxim Govern, Molas ha refusat posicionar-se sobre l'acord entre Pedro Sánchez (PSOE) i Pablo Iglesias (Unides Podem), però espera que "prevalguin la visió turística d'Espanya i que hi hagi una política turística d'Estat per sobre d'enfrontaments o ideologies polítiques".