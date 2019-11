Montero i Garzón entrarien al Govern PSOE-Podem

Si bé Pedro Sánchez vol mantenir amb discreció la formació de el nou Govern de coalició de PSOE i Unides Podem, les travesses sobre qui entrarà a l'executiu estan a l'ordre del dia.













Amb Sánchez com a president i Pablo Iglesias com a vicepresident, són diverses les veus que apunten que, per part de la formació domicili, Irene Montero ocuparà un dels tres ministeris de caràcter social de el nou Govern.





Montero podria ser ministra d'Igualtat, atenent les seves competències, però també podria ocupar alguna cartera relacionada amb els serveis públics.





El líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, és un altre dels noms que sonen amb força, però no per entrar al Consell de Ministres, sinó dins d'alguna de les estructures econòmiques de Govern, atès el seu perfil.





Els òrgans de decisió d'IU acabaran de decidir si un membre del partit entra en el govern, i tampoc es descarta una consulta a les bases.