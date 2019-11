L'IPC interanual es manté a l'octubre en el 0,3% a Catalunya i en el 0,1% a Espanya

L'Índex de Preus de el Consum (IPC) a Catalunya va pujar vuit dècimes a l'octubre respecte al setembre, i la taxa interanual es va mantenir en el 0,3%, segons dades fetes públiques aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).













En el conjunt d'Espanya, la inflació va pujar un 1% a l'octubre en relació a el mes anterior però va mantenir la seva taxa interanual en el 0,1%, el seu menor nivell des de l'agost de 2016.









Catalunya ocupa una posició intermèdia en comparació amb altres comunitats, situant-se al capdavant Navarra i País Basc, amb una taxa interanual del 0,5%, i en l'extrem oposat es troba Ceuta, amb un -0,3%.









ESPANYA





Estadística ha atribuït el manteniment de la taxa interanual de l'IPC d'octubre a Espanya a l'encariment de l'electricitat i dels aliments, el que es va veure compensat per l'abaratiment el gas, els carburants i els paquets turístics.





La taxa interanual d'octubre és la trenta-vuitena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui un 0,1% superiors als de fa un any.





Amb la dada d'octubre, l'IPC interanual deté la via baixista després de dos mesos consecutius de descensos.





La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, es va mantenir a l'octubre en l'1%, de manera que se situa gairebé un punt per sobre de l'IPC general.





En el desè mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) va situar la seva taxa anual en el 0,2%, la mateixa que al setembre.