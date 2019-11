Rakitic es desfoga amb Valdano

El jugador de el FC Barcelona Ivan Rakitic no va tenir cap problema a mostrar els seus sentiments davant de l'exentrenador de Reial Madrid Jorge Valdano a qui ha reconegut que està "trist, igual que la seva filla petita quan li treuen una joguina" perquè a ell li han tret la pilota als seus 31 anys i després de cinc temporades i mitja al club.













"Com pot gaudir un? Jugant a futbol. Com se sent la meva filla petita quan li treuen una joguina? Trist. Jo em sento igual. M'han tret la pilota, em sento trist", ha indicat el migcampista croat a 'Univers Valdano ', el programa complet s'emetrà aquest dijous 14 de novembre a Movistar +.





"M'agrada ensenyar els meus sentiments. Quan cal plorar no hi ha problema i quan cal celebrar sóc el primer endavant", va afegir Rakitic, que respecta la decisió del seu entrenador Ernesto Valverde, però la lamenta després del seu rendiment des que vesteix la samarreta blaugrana.





Rakitic, que ha perdut la titularitat després de l'arribada de Frenkie de Jong, ha jugat aquesta temporada 255 minuts repartits en 10 partits, set de Lliga i tres de Champions, i suma dos partits consecutius sense presència davant Llevant i Celta de Vigo.





"Entenc i respecte la decisió de l'entrenador, d'un club o del que sigui, però sí que crec que he donat moltíssim en aquests cinc anys i escaig que porto aquí i vull seguir gaudint. Això és el més important per a mi. Un gaudeix només jugant, tinc 31 anys, no 38, i em sento en el meu millor moment ", ha postil·lat.