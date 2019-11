El Barça s'imposa al Cartagena amb el lideratge destacat de Riqui Puig

El FC Barcelona es va imposar (0-2) aquest dimecres a l'Cartagena en un amistós celebrat a la localitat murciana, amb fins solidaris després de les inundacions que va patir la zona el passat mes de setembre, on van destacar la direcció de Riqui Puig i els gols de Carles Pérez i Marquès en la segona part.









Els d'Ernesto Valverde van viatjar a l'Estadi Cartagonova per ajudar a recaptar fons per ajudar a la regió després de les riuades que van afectar a Múrcia. En l'esportiu, el quadre culer va sortir jugadors del primer equip, però el duel va acabar sent de l'filial blaugrana amb un altre equip de Segona B, encara que d'un altre grup.





Piqué, Dembélé, Sergi Roberto, Junior o Net van donar cau a l'onze visitant a la primera part, però el futbol el va posar el Barça B. Els locals, que dominen la seva Grup 4 a Segona B, van plantar cara però a penes van inquietar a el porter blaugrana. Els de Valverde van tenir el factor Riqui Puig per donar creativitat a l'atac al costat de Aleñá.





Les bandes van funcionar també per als visitants, amb Carles Pérez molt incisiu. La primera bona ocasió va ser de Aleñá a passada de Morer i Dembélé també va tenir la seva arribada per banda. Després del descans treure el cap el Cartagena a l'àrea de Net, però la insistència culer va ser la que va portar els gols de Barça.





Carles Pérez va finalitzar una jugada d'Riqui Puig passada la mitja hora i una altra de Akieme la va convertir Marquès en el 0-2, al minut 88. Un resultat anecdòtic per a una cita solidària per milers de persones amb el futbol com a excusa, amb el camp ple.