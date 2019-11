Sala Fènix: 'Money', una joguina còmica sobre els diners i les seves misèries

La vitalitat de vida teatral barcelonina no es manifesta només en els grans locals comercials, sinó també i sobretot en una multiplicitat de sales que, distribuïdes al llarg i ample de la ciutat, realitzen una encomiable tasca amb escasos recursos, però amb molta il·lusió . Em temo que no són molts els que coneixen que al carrer Riereta de l'antic Barri Xino, conegut avui com Ravalistan, hi ha dos petits locals d'espectacles. D'una banda, el ja veterà Llantiol, que va ser referència inexcusable de les arts parateatrals fa un parell de dècades i que sobreviu, encara que amb les seves llums, ai!, una miqueta esmorteïdes. I al número 31, la Sala Fènix, que acaba d'estrena 'Money', la primera producció pròpia d'aquesta temporada.













La Sala Fènix és minúscula. S'accedeix a ella per un vestíbul en el qual l'espectador matiner pot seure a descansar i fins i tot prendre una copa de vi gentilment ofert per la casa. I després l'espai escènic pròpiament dit, format per quatre o cinc files de butaques amb una capacitat no superior a el mig centenar de persones, als peus de queda l'espai suficient per al desenvolupament de l'acció dramàtica. Això vol dir que els ocupants de la primera fila han d'evitar estendre excessivament les cames si no volen obligar els intèrprets a sortejar amb habilitat, o ensopegar amb elles. Una realitat física que imposa, i aquesta és sens dubte una de les seves virtuts, la màxima proximitat entre l'espectacle i el públic.





'Money' és un text de Sergio López amb dos personatges que encarnen Albert Requena i Felipe Cabezas i que ha dirigit Jordi Pérez. L'autor el qualifica d'"espectacle trepidant i canalla amb airestartarinescos, que entrellaça diverses històries al voltant de els diners i les seves misèries". O sigui, dit d'una altra manera, és el que abans es denominava un "joguina còmica" que no per ser considerat un gènere menor comporta menys dificultats. Sobretot, perquè en aquest cas la trama obliga els intèrprets a desdoblar una i altra vegada en diferents personatges. Com a més la tramoia és austera i no hi ha encarregats de material a mà, són els mateixos actors els que la transformen una i altra vegada amb les seves pròpies mans per subratllar visualment el desenvolupament del text.





Amb aquests elements cal posar molt esforç actoral perquè les coses surtin correctament, però Requena i Caps ho fan i aconsegueixen un resultat molt estimable. El públic, majoritàriament jove i entusiasta, s'ho passa molt bé i, al menys el dia de l'estrena, va aplaudir amb entusiasme. I com aquest és un teatre íntim i familiar, a l'acabament de la funció dels actors van sortir a vestíbul per acomiadar-se dels espectadors i prendre una copa amb ells. Què més es pot demanar?