La Loteria de Nadal de 2019 reparteix 2.380 milions d'euros

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2019 repartirà el proper 22 de desembre un total de 2.380 milions d'euros en premis, el que suposa la mateixa quantitat que l'any passat, i els agraciats amb la grossa rebran 400.000 euros al dècim.













El segon premi ascendirà a 1,25 milions d'euros per sèrie (125.000 euros al desè) i el tercer serà de 500.000 euros a la sèrie (50.000 euros al dècim).





A més, com l'any anterior, hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros (20.000 euros al desè) i vuit cinquens de 60.000 euros (6.000 euros al dècim). També hi haurà 1.794 premis de 100 euros al dècim.





Així ho ha donat a conèixer aquest dijous 14 de novembre el president de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), Jesús Huerta Almendro, durant la presentació del sorteig extraordinari de 2019 i la seva tradicional campanya publicitària que ha tingut lloc al Museu Casa de la Moneda, a Madrid.





El president de Loteries ha explicat que aquest any s'han posat en circulació 170 milions de dècims i que l'emissió consta de 170 sèries de 100.000 bitllets cadascuna. Així, l'emissió ascendeix a 3.400 milions d'euros, un 70 per cent es destina a premis (2.380 milions).





La campanya publicitària d'aquest any estrena el lema 'El sorteig que ens uneix' i recorre a quatre històries diferents que representen històries reals i quotidianes. Durant cinc setmanes s'aniran estrenant les peces en tots els mitjans.