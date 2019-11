El jutge imputa Francisco González pels pagaments del BBVA a Villarejo

El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha acordat citar en qualitat d'investigat per presumptes delictes de suborn i revelació de secrets l'expresident del BBVA, Francisco González, que ha estat convocat per al pròxim 18 de novembre.









Així mateix, ha convocat per a la mateixa data Juan Asúa, assessor de capçalera de l'actual president de l'entitat financera, Carlos Torres, qui al desembre de 2018 li va nomenar Sènior Advisor to the Chairman; i a Eduardo Arbizu, que fins el mes de juliol passat, quan va ser destituït en conèixer-se la imputació del BBVA, ostentava el càrrec de responsable de Regulació i Control Intern del BBVA, d'acord amb les mateixes fonts.





La imputació signada aquest dijous, es produeix a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció en el marc de la peça separada número 9 de la causa que investiga les activitats presumptament il·lícites del comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo, que hauria estat exercint diverses tasques per al BBVA durant més d'una dècada i facturant a canvi una quantitat que ronda els 10 milions d'euros.





La investigació d'aquesta peça agafarà així nou impuls a partir del pròxim dilluns, quan a més dels esmentats seran cridats a declarar el propi banc en qualitat de persona jurídica, en una citació que s'ha suspès dues vegades per raons d'agenda del jutjat i relatives a la defensa, i que es materialitzarà el dia 20 de novembre.





Així mateix, el jutge preveu prendre declaració sobre aquest assumpte a persones de l'entorn de Villarejo, com el policia que en segona activitat treballava per a una de les seves empreses, Antonio Bonilla, i que ja està imputat en altres peces de la causa, per la participació que va poder tenir en l'execució dels encàrrecs realitzats per al BBVA i que anaven des de suposades tasques d'espionatge per a frustrar l'entrada en el banc de la constructora Sacyr, fins a frenar la presumpta extorsió d'una associació de consumidors passant per analitzar la situació de morosos com Martinsa o Prasa.





UNA DESENA D'ALTS CÀRRECS INVESTIGATS





Les perquisicions se segueixen en la novena peça separada d'aquesta macrocausa que ja té 18 línies diferents de recerca i que es preveu superarà la vintena abans que acabi l'any, tenint en compte la multitud de 'projectes' i clients del "clan parapolicial" mafiós que hauria estat liderant Villarejo a través de les seves empreses i dels quals va deixar constància en els més de 40 terabytes d'informació que se li van intervenir quan va ser detingut, al novembre de 2017.





En total, una desena d'alts càrrecs del banc quan es van celebrar aquests contractes han estat cridats a declarar com investigats en l'Audiència Nacional, inclòs el que fora CEO de l'entitat, Ángel Cano, i l'en altre temps cap de Seguretat, Julio Corrochano, de qui es presumeix era l'interlocutor de Villarejo i per a qui el jutge va imposar una fiança de 300.000 euros.





Així mateix, estan investigats la seva substituta en el càrrec, Inés Díaz Ochagavia; el cap de grup en l'equip de Seguretat del banc Nazario Camp Campuzano; el director de Xarxa Banca Comercial en l'entitat Ignacio Pérez Caballero; el que fora cap de Riscos per a Espanya i Portugal i després responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el membre fins a 2018 del Comitè de Direcció Ricardo Gómez Barredo i al seu exdirector de Finances, Javier Malagón Navas.