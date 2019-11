La justícia escocesa deixa en llibertat a Clara Ponsatí després de l'euroordre per sedició

La justícia escocesa ha deixat en llibertat sota fiança a l'exconsellera Clara Ponsatí després de la euroordre per sedició l'1-O, després que s'hagi entregat aquest dijous a la Policia d'Edimburg (Escòcia) acompanyada del seu advocat Aamer Anwar, des d'on ha estat transferida al Tribunal del Sheriff, després de la reactivació de l'ordre europea de detenció i entrega per un presumpte delicte de sedició per l'1-O.





Ho ha informat el seu advocat Aamar Anwar en un tuit en què ha dit: "Hem guanyat la batalla, però no la guerra, encara queda un llarg camí".









L'exconsellera s'ha lliurat passades les 12 hores (11 hores hora local) a l'oficina de Policia de St. Leonard d'Edimburg, després que el Regne Unit acceptés tramitar la nova ordre de detenció europea per Ponsatí pel presumpte delicte de sedició en relació amb la seva participació en l'organització de l'1-O.





CAMPANYA DE MICROMECENATGE





Al matí, Anwar ha titllat el delicte de sedició d'una cosa pròpia "del segle XVI" i, com Ponsatí, ha compartit en xarxes socials l'enllaç a la campanya de micromecenatge que l'exconsellera ha iniciat per a pagar la seva defensa.





La campanya de Ponsatí ha recollit fins al migdia d'aquest dijous més de 38.000 lliures -44.388 euros- de 1.017 donants, i aspira a recaptar 100.000 lliures -116.873 euros-.