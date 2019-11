Gortázar (CaixaBank) cita la rendibilitat, la transformació i el suport social com els reptes de la banca

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha citat aquest dijous com a reptes actuals del sector bancari a Espanya la rendibilitat, la transformació tecnològica i la recuperació del suport de la societat.





Així ho ha apuntat durant la seva intervenció en el Fòrum Joly Andalusia, celebrat a l'hotel Abades Triana de Sevilla, conferència a la qual han acudit el conseller d'Hisenda, Indústria i Energia de la Junta, Juan Bravo; el portaveu de la Junta i conseller de Presidència, Administracions Públiques i Interior, Elías Bendodo; el delegat de Govern a Andalusia, Lucreci Fernández, o l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entre altres personalitats.





Gortázar (Madrid, 1965) ha començat el seu col·loqui subratllant el paper de l'entitat en la Comunitat andalusa on compta amb més de dotze milions de clients i unes 800 oficines, la qual cosa fa que el banc "formi part del territori andalús", generant ocupació i inversions.





Així, el conseller delegat de CaixaBank ha indicat que el sistema financer actual s'enfronta en l'actualitat a "desafiaments importants en moments complicats", si bé ha insistit que té "molta confiança" per superar-los i en la trajectòria de l'entitat per a això .









El primer dels reptes és, al seu parer, la rendibilitat. No obstant això, malgrat que la rendibilitat és menor, atès que hi ha menors crèdits i de menor volum, "cada vegada oferim més serveis per seguir transitant amb un bon rendiment i servint a el client".





El segon dels reptes és la transformació tecnològica, perquè "el model que teníem no és el que hem de tenir". Ha explicat que des CaixaBank porten "molts anys embarcats" en aquesta tasca, per al que s'han traslladat el banc a el mòbil.





"Cada vegada els clients estan més ben informats i estem en un canvi de paradigma que no ens agafa sense preparació, perquè hem invertit per acompanyar aquest canvi", ha explicat, subratllant en aquest sentit que "ha de sobreviure el que millor s'adapta".





Finalment, la tercera pota seria la recuperació del suport social. Gortázar ha reconegut que la banca ha estat objecte de crítica i que aquest suport s'ha perdut "tant dins com fora d'Espanya". Per això, ignorar aquesta situació --ha opinat-- "no és compatible amb un desenvolupament sa".





Després de subratllar els "problemes" que la ciutadania ha vist, el CEO de CaixaBank ha expressat que la relació de la banca amb la societat repercuteix en l'economia, pel que ha apel·lat a "reconèixer-ho i corregir-ho" perquè les entitats financeres "funcionin".





TASCA SOCIAL





Així mateix, Gonzalo Gortázar ha valorat la tasca social de la banca, com en el cas de CaixaBank, on a través de l'Obra Social La Caixa s'ha impulsat més de 2.380 iniciatives ajudant a 2.000 entitats socials.





"Menjadors socials, iniciatives per a menors en situació d'exclusió social o de digitalització per a gent gran" són algunes de les accions de l'entitat a Andalusia, on uns 3.000 empleats estan implicats en tasques de voluntariat.





"No és només diners, sinó també satisfacció. Darrere de tot això volem fer el bé, no només generar diners", ha conclòs el conseller delegat de CaixaBank.