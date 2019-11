RTVE renuncia a emetre la Supercopa a l'Aràbia Saudita per raons humanitàries

RTVE renuncia a retransmetre la Supercopa d'Espanya de futbol, que es disputarà a l'Aràbia Saudita el proper mes de gener i en la qual participen Reial Madrid, Barcelona, València i Atlètic de Madrid.





Segons el comunicat de l'ens públic, "aquesta casa no va a pugnar pels drets d'emissió i ho fa per raons humanitàries, davant les denúncies d'incompliment dels drets humans al país i en concret els de les dones".





Igualment, des de la corporació pública han recordat que és una decisió basada en la coherència tenint en compte que RTVE aposta per l'esport femení i l'Aràbia Saudita és un país que no respecta els drets humans i en concret els de les dones.





"Si a RTVE apostem per l'esport femení, què fem en un país on les dones són empresonades per defensar els seus drets?".









La gran preocupació per l'organització del torneig al país àrab continua sent el respecte als drets de la dona. Referent a això, Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), ha insistit en diverses ocasions en què la decisió d'organitzar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita és una mesura ideal perquè "les dones acabin tenint els mateixos drets que els homes".





REPTE





"Teníem el repte d'ajudar a que els nens i les nenes de l'Aràbia Saudita poguessin millorar per mitjà de l'esport", ha puntualitzat. "Creiem en el futbol com a eina social i de canvi i acceptem el repte de transformació que hi ha a l'Aràbia Saudita amb una Supercopa que sens dubte va a ser la més emocionant de la història", ha subratllat quan es va conèixer la seu.





Després de conèixer-se la decisió de disputar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, organismes com Amnistia Internacional van recordar a la REF "l'historial de vulneracions de drets humans" que acumula el país àrab i que inclouen "l'ús estès de la pena de mort o de la tortura i altres maltractaments a persones detingudes", així com" la discriminació que pateixen les dones o les restriccions de la llibertat d'expressió".





"No volíem donar l'esquena a la gent d'Aràbia i col·laborarem amb el futbol saudita per servir d'eina de canvi social i es beneficiaran homes i dones", va defensar Rubiales, lamentant que "algunes opinions" siguin "creades".