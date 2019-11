La Fundació Barça posa a disposició de les escoles un programa antibullying

La Fundació Barça, amb el suport de “La Caixa”, ha posat a disposició de totes les escoles de Catalunya el programa de prevenció del bullying per a infants de primària a través d’un campus virtual que oferirà formació, recursos i assessorament als docents. Aquest anunci l’han fet públic avui el vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner; el conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, i Xavier Bertolín, director del’Àrea Comercial i Educativa Fundació Bancària La Caixa, en un acte que s’ha celebrat al Camp Nou.





Tot i que l’anunci s’ha fet avui, ja es compta amb més d’un centenar d’escoles sol·licitants per implementar el programa durant el curs 2019/20. Amb aquestes dades es preveu una reducció significativa de més de 5.000 nens i nenes de Catalunya que no patirienbullying durant aquest exercici, ja que la metodologia permet la reducció de més d’un 30%, xifra validada després de dos anys de prova pilot a 26 escoles de primària de Catalunya. Aquesta xifra podria arribar a més de 60.000 nens i nenes si la major part de les escoles de primària de Catalunya participen en aquest programa.





La nova metodologia de la Fundació Barça per a la prevenció del bullying es basa en la utilització de l'esport com a vehicle per a la identificació i la gestió d’emocions, així com per afavorir l'empatia, la bona convivència i el respecte entre l'alumnat. Aquesta metodologia i

els materials han estat desenvolupats per la Fundació Barça i el Grup de Recerca LAECOVI – Laboratori d’Estudis sobre la Convivència i Prevenció de la Violència de la Universitat de Còrdova, dirigit pel Dr. Juan Calmaestra.









Programa contra el bullying





La Fundació Barça va posar en marxa fa dos anys el programa contra el bullying, focalitzat inicialment a Catalunya, amb l’objectiu d’ajudar en la prevenció de l'assetjament entre iguals, utilitzant l'esport com a eina pedagògica, especialment entre els infants de primària.





Aquest programa ha desplegat diferents línies d’acció enfocades, en primer lloc, a la creació de coneixement a través de diversos estudis com els que avui s’han presentat que evidencien la prevalença del bullying en un 30% a les escoles de primària de Catalunya i en un 9% al futbol formatiu de Catalunya. A més, la Fundació compta amb un grup d’experts d’àrees multidisciplinàries que formen el Consell Assessor sobre el bullying. Aquest grup ha recollit diferents perspectives sobre aquesta problemàtica a Catalunya i ha definit propostes específiques d’actuació.





En segon lloc, la Fundació ha apostat per la sensibilització a través de diferents campanyes i tallers educatius que han beneficiat uns 18.000 infants de 170 escoles de primària el curs 2018/19 gràcies a la col·laboració de “La Caixa”. Aquests tallers de sensibilització estan adreçats a nens i nenes de primer a sisè de primària en sessions presencials. Durant 90 minuts es combinen activitats esportives amb espais de diàleg i identificació del fenomen del bullying.





I en tercer lloc, la Fundació Barça ha dissenyat una metodologia de prevenció del bullying dins l’àmbit esportiu que ha abastat fins al moment 600 tècnics esportius els darrers dos anys.





El bullying a les escoles de primària





L’estudi El Bullying a les escoles de primària a Catalunya, promogut per la Fundació Barça en col·laboració amb el Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge de la Universitat de Girona, recull que un de cada quatre alumnes de primària manifesta haver estat víctima d'assetjament en algun moment, i que un 51,7% de l'alumnat afirma haver observat alguna situació de bullying. També destaca que un dels principals motius pels quals la víctima creu haver-ho estat és l'aspecte físic, sent els insults directes la conducta més habitual. A més, una de cada tres víctimes no demana ajuda.





Una altra de les dades que reflecteix l'estudi és que el 24,4% de les famílies no parla amb els tutors de l’escola quan els seus fills n’han estat víctimes i més d’un 20% no fan cap actuació específica quan els seus fillsn’han estat observadors. D’altra banda, un 76% dels mestres afirma no estar preparat per afrontar situacions de bullying o ciberbullying.





Declaracions de Josep Bargalló, conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya





“No podem seguir amagant els conflictes. És el moment de començar a treballar per un sistema educatiu amb violència zero. Sabem que és impossible arribar-hi, però només treballant amb aquest objectiu podrem reduir la violència al mínim. La prevenció, la detecció, la intervenció i l’acompanyament són factors essencials per la lluita contra el bullying. Continuarem treballant amb la Fundació Barça i a partir d'avui posarem a l‘abast de tots el centres educatius el material presentat en aquest espai sobre la prevenció del bullying”.





Declaracions del vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner





“Avui aquest és un espai per la reflexió. Aquest programa és fruit de dos anys de pilotatge a 26 escoles de Catalunya. Com a resultat, es va reduir en un 35% el bullyingi en més d'un 60% el ciberbullying als centres participants. Aquest procés ha permès crear una metodologia innovadora que utilitza l'esport com a eina de prevenció del bullying escolar. La nostra responsabilitat va més enllà de l'esport i de les victòries, tenim una responsabilitat social”.





Declaracions de Xavier Bertolín, director de l’Àrea Comercial i Educativa de la Fundació Bancària La Caixa





“La Fundació Bancària ‘la Caixa’ conjuntament amb la Fundació Barça hem assumit el compromís de lluitar contra el bullying com una dels formes de violència que conviuen entre els nens i joves de tot el món. Com a conseqüència, ambdues entitats invertim els nostres esforços en la prevenció de l'assetjament escolar. El bullying es pot evitar i prevenir, però requereix una resposta multidisciplinària que compti amb la col·laboració del conjunt de la societat”.