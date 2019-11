Václav Smil: "Substituir els combustibles fòssils per les energies renovables és una tasca que ens ocuparà diverses generacions"

"Tenim un sistema mundial de subministrament d'energia que depèn en gran mesura dels combustibles fòssils; la seva substitució per noves disposicions basades en les energies renovables és una tasca que ens ocuparà necessàriament durant les generacions futures ". El científic i professor emèrit de la Universitat de Manitoba, Václav Smil, va fer aquesta afirmació avui a Madrid, en la segona sessió del cicle de conferències 'talkson' de la Fundació Naturgy.





Smil, qualificat com un dels 100 principals pensadors mundials segons 'Foreign Policy', va afirmar que la transició energètica necessitarà encara diverses dècades i va destacar l'imperatiu ambiental que porta a desenvolupar-la. "Les transicions anteriors es van realitzar per motius econòmics. Ara no cal matèria primera. Hi ha molt carbó i petroli i els recursos són barats. Aquesta transició es fa per una raó i és que simplement no volem generar tant carboni".





Per Smil, els principals desafiaments a nivell mundial són "reduir en el curt termini l'ús de l'carbó, augmentar l'ús de gas natural, reduir la intensitat energètica i augmentar l'eficiència". I va esmentar una altra de les metes energètiques en aquesta transició més a llarg termini: "desplaçar el carboni fòssil utilitzat en els pilars de la nostra civilització: la producció de ferro primari, ciment, amoníac i plàstics. No tenim alternatives a gran escala que puguin desplegar-se immediatament".









Defensor també de les energies renovables, va demanar també un exercici de realisme en les previsions d'implantació. El científic ha explicat que hi ha diferències importants entre regions i països, i per això no es pot apostar només per les renovables, perquè hi ha llocs on no hi ha sol ni vent durant llargs períodes de temps. "No tots els llocs són idonis per a les energies renovables, per això és important tenir en compte que és aquí on el gas natural té un paper", va afirmar.





transició accelerada





En aquest context, Smil ha incidit que "es necessita una transició accelerada per evitar un escalfament global excessiu i, per tant, l'única mesura de l'èxit és global". Va recordar que al món hi ha 150.000 plantes de carbó i la Xina segueix construint. "L'única manera d'aconseguir transició energètica és baixar aquest nombre d'instal·lacions, a 95.000. Cal ser molt realistes pel que fa al futur de l'escalfament global i cal equilibrar millor possible", ha afirmat.





L'expert va afirmar també que "donades les disparitats de consum d'energia entre els països rics i els que estan en vies de modernització, l'única opció possible és reduir el consum d'energia en els països rics".





En el context actual, Smil va apostar pel gas natural com a millor opció, per les seves característiques i flexibilitat. "És un combustible molt flexible, i es pot fer servir des a la llar fins a la indústria, fins i tot en els alts forns", va afirmar, al temps que feia una crida a millorar els processos d'extracció per reduir el mínim les fuites i evitar emissions innecessàries.





Pel que fa a Espanya, ha assenyalat que "va endarrerida" i va aconsellar "impulsar més l'ús de gas natural per estar el mateix nivell que altres països europeus, per ser un país modern".





L'expert va explicar que tots els combustibles fòssils han experimentat un increment en els últims anys i que les emissions de CO2 han augmentat en gairebé 60% en els últims 30 anys. Al fil d'aquestes dades, s'ha referit a la complexitat de fer realitat la previsió de l'IPCC de reduir la temperatura 1,5 graus. "Com es va a reduir el nivell que estableix? ¿Es va a deixar de fabricar ciment, deixarem de volar? Aquest objectiu de reducció de temperatura no va si pot ser, perquè requeriria invertir de manera sobtada les tendències ascendents del passat".