Cunillera, Buch, Artadi, Carrizosa i policies declaren en el judici a Torra

La delegada de Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera; el conseller d'Interior, Miquel Buch; la exportaveu de el Govern i regidor de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi; el portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, així com agents de la Policia Nacional i l'excomissari cap dels Mossos d'Esquadra Miquel Esquius estan cridats a declarar dilluns al judici per presumpta desobediència al president de la Generalitat, Quim Torra .









Segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el judici començarà a les 09.00 hores amb la declaració de Torra, que s'enfronta a una petició de la Fiscalia de inhabilitar un any i vuit mesos per presumptament incomplir resolucions de la Junta electoral Central (JEC) en no retirar llaços grocs i estelades dels edificis de la Generalitat en període electoral.





Tot i que el judici havia de celebrar-se el 25 i 26 de setembre, finalment el TSJC el va reprogramar per el 18 de novembre per "la impossibilitat material de tramitar complidament" la recusació que Torra va presentar contra el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, així com contra el magistrat Carlos Ramos, instructor d'aquestes recusacions.





Després de la intervenció de Torra, serà el torn dels agents de la Policia Nacional, dos dels quals declararan a través de videoconferència, i d'Esquius a última hora del matí de dilluns.





A la tarda, Carrizosa serà el primer a declarar a partir de les 16.00 hores, seguit de Cunillera; Artadi; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i l'últim serà el conseller d'Interior, Miquel Buch.